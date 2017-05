Lilian Tintori denuncia ante Senado de Brasil represión desmedida y violación de DDHH en Venezuela #11May

Lilian Tintori de López sostuvo un encuentro con el presidente en ejercicio del senado de Brasil, senador Cássio Cunha Lima, donde expuso la violación de derechos humanos y represión contra los venezolanos registrados durante los 42 días de protestas que se están adelantando en Venezuela, en rechazo al golpe de Estado por parte del gobierno nacional contra la Asamblea Nacional y la propuesta de la Constituyente Popular propuesta por Nicolás Maduro.

“Estoy en Brasil, contando detalles de lo que nos están haciendo en las calles. El Poder Legislativo de Brasil está muy impresionado con la represión de la dictadura y muy solidario con la causa de la libertad y la democracia. No vamos a dejar de luchar en las calles, no dejarán de luchar, vamos a recorrer los kilómetros que tengamos que recorrer para lograr la libertad en Venezuela. Brasil es ejemplo de democracia y autonomía de poderes, algo que en nuestro país hoy no hay. Brasil es ejemplo de libertad de expresión, de respeto”, expresó Tintori.

Durante el encuentro también estuvo presente el senador Aecio Neves quien manifestó su preocupación por la crisis política y económica en Venezuela. “Sabemos la importancia que tiene Brasil en liderar el proceso para la lucha por la democracia en Venezuela. Brasil a través del Congreso Nacional ha escuchado a muchas voces venezolanas de auxilio desde su país y alrededor del mundo. Son muchas las consecuencias de la desorganización económica y política, por eso damos nuestra solidaridad a todos”, puntualizó Nieves.

De igual forma, rechazó el uso de la fuerza del Estado contra los venezolanos durante las manifestaciones pacíficas. “42 muertes en las manifestaciones en apenas 4 semanas, eso es uso del autoritarismo en las protestas”, y se solidarizó con la familia del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López. “Fuerza Lilian, fuerza Antonieta, denle a Leopoldo fuerza. Estaremos en poco tiempo celebrando la democracia de Venezuela”.

Acompañada por la madre de López, Antonieta Mendoza, Tintori agradeció a los senadores y a la diputada Bruna Furlan por escuchar “la voz de auxilio de las familias de los presos políticos y de los venezolanos que quieren cambio”.

“En un mes nos han dado dos golpes de Estado y en un mes han asesinado a 42 venezolanos. Hoy formalmente le pedimos a Brasil que lideren esta lucha, que sueñan con vivir en libertad. No nos queda duda de que lo vamos a lograr. Leopoldo es todo el país que hoy está luchando en la calle, es un diputado preso Gilber Caro, es un alcalde preso, Delson Guarate. Hoy vivimos en dictadura, pero queremos ya democracia”, agregó Tintori.

Así mismo, explicó a los senadores brasileros que “en Venezuela hay familias que lloran porque sus hijos mueren en los hospitales y para toda esta crisis hay una solución, y es que Nicolás Maduro ponga fecha para las elecciones generales este 2017, libere a los presos políticos, abra un canal humanitario para que entre comida y medicinas y respeten a la Constitución y a la Asamblea Nacional”, por lo que “los países hermanos de la región tienen una gran responsabilidad: ayudarnos a salir de esta crisis de forma pacífica. No queremos más represión, ni más sangre”.

Durante su estadía en Brasilia, Tintori tiene previsto también un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Tribunal Superior Electoral y con el Presidente de la República Federativa de Brasil, Michel Temer.

DC/NP