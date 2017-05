La vergonzosa foto de Tiger Woods al ser arrestado en Florida por manejar ebrio

El golfista estadounidense Tiger Woods fue detenido este lunes por sospecha de que conducía bajo la influencia del alcohol en Florida.

Woods, de 41 años, fue arrestado a las 3 a.m. en Jupiter, Florida, según el vocero de la policía local. Se sospecha que estaba ebrio y fue arrestado y transportado a la cárcel del condado de Palm Beach. Allí entró a las 7:18 a.m. y salió a las 10:50 a.m. sin fianza, reseñó CNN.

Woods primero alcanzó la cima de la clasificación mundial en 1997, manteniendo el récord de semanas consecutivas en el puesto número uno con 281. También pasó el número sin precedentes de 633 semanas en el primer lugar de salida a lo largo de su carrera.

Las lesiones comenzaron a hacerle pagar las consecuencias y desde el 2014, la carrera del estadounidense ha ido cuesta abajo. Su declive ha sido tan severo que, hasta el momento, estaba de 711 en el ranking de la PGA.