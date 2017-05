La Miss Venezuela 2016 Keysi Sayago pidió solidarizarse ante la situación que se vive en el país (Vídeo)

Vestida de negro y con el tricolor en mano, Keysi Sayago, Miss Venezuela 2016, alzó su voz ante los hechos violentos registrados en el país durante estos dos meses de protestas.

Durante la elección de la nueva Miss Carabobo, la reina de belleza pidió dejar la indiferencia ante lo que ocurre en el país. “Yo lo he vivido y no he salido a las marchas por un show, por una foto”, recalcó.

Aseguró que está de luto por todos los venezolanos asesinados en las manifestaciones. Ante esto, rechazó la actuación de los efectivos de seguridad para reprimir las marchas.

“Tuvimos que salir corriendo, ya todos sabemos el porqué, lo viví, lo sentí. No estoy de acuerdo con eso”, enfatizó.



DC/EN