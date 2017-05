“La Bella y la Bestia”: Detrás de cámaras muestra cómo crearon a ‘la Bestia’ (Video)

La versión DVD de “La Bella y la Bestia” saldrá a la venta el próximo 6 de junio y tendrá imágenes exclusivas del detrás de cámaras de la taquillera película protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens.

Pero antes de salir a la venta, se han filtrado algunas imágenes de las grabaciones donde se revela cómo crearon a ‘la Bestia’. Resulta que Dan Stevens tuvo que utilizar un traje de licra con sensores de captura de movimiento para que luego, en postproducción, incrusten al personaje.

El detrás de cámaras ha causado furor en las redes sociales por lo incómodo que se ve el traje. Según se puede ver en algunos video en Twitter y YouTube, el rodaje resultó difícil para Dan Stevens, pero también para Emma Watson, quien tuvo que concentrarse.

Los productores de la película han explicado que querían a una ‘Bestia’ realista, así que el traje de CGI (Imagen generada por computadora) debía tener acolchado extra y zancos. De esa manera, lograron el resultado ya conocido pero que funcionó muy bien.

“Maniobrar el traje para la captura de movimiento fue una prueba para los músculos de mis pantorrillas, y para todo el cuerpo, sólo para manipularlo”, explicó Dan Stevens sobre su trabajo en la película.

“Realmente me impresioné con Dan”, dijo Bill Condon, director de “La Bella y la Bestia“, “no solo conquistó la tecnología, sino que se divirtió. Yo siempre decía, podríamos tener cualquier cosa en esta película, ¿verdad? Pero si no tenemos una bestia en que la gente creyera, entonces no funcionaría”, agregó.

Otra de los momentos realizados por CGI es cuando cantan “Be Our Guest”. En esa escena, Emma Watson tuvo que sentarse en una mesa vacía y reaccionar a todo lo que hacían Lumière, Din Don, Mrs. Potts, entre otros personajes que fueron creados previamente por computadora.

