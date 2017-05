Katy Ferrer se reinventa con “Katy ESTILO mamá” por su canal de Youtube y redes sociales

La joven talentosa y muy querida animadora venezolana Katy Ferrer se acerca más a su público con el relanzamiento de sus redes sociales y su canal de YouTube, que a partir de este miércoles 10 de mayo será “Katy ESTILO mamá”, un espacio en el que compartirá tips, consejos y anécdotas sobre la maternidad.

“Todas las madres tenemos mucho que aprender, y en este camino de aprendizaje quiero compartir mi experiencia y que encuentren en mí una mamá amiga, para que juntas nos apoyemos en esta fascinante aventura que está llena de miedos, mitos e incertidumbre”,expresó Ferrer, quien superó un diagnóstico desalentador al intentar salir embarazada.

Ferrer confiesa que concebir fue un milagro, debido a sus bajos niveles hormonales que dificultaban la ovulación regular. “Los médicos no me daban esperanzas, me recomendaron la fertilización asistida; aun así me encomendé a Dios y decidí probar un tratamiento natural que milagrosamente dio resultado. Quiero ser un apoyo para todas las mujeres que deseen convertirse en madres”.

#KatyESTILOMamá será lanzada el 10 de mayo, en víspera al Día de la Madre y le dará formalidad a algo que venía ocurriendo en sus redes sociales @KatyFerrer. “Desde que salí embarazada de Catalina fui compartiendo con mis seguidoras cada uno de los momentos especiales de la víspera de la llegada de mi princesa; así como su nacimiento y estos primeros seis meses de crianza y aprendizaje. La respuesta ha sido increíblemente inesperada y muy positiva, he podido establecer una relación más íntima y cercana, y por eso decidí dar un cambio al contenido de mi canal de YouTube y mis redes sociales”, explicó.

A su estilo

El nuevo canal tendrá mucho más contenido informativo, experimental y anecdótico sobre maternidad, crianzay lactancia. “Dar amor, contención, seguridad y alimentación a través de la lactancia materna es una maravillosa manera de establecer nexos increíbles con nuestros hijos, por eso me gusta promover esta práctica tan hermosa entre los padres”, expresó.

Ferrer llevará además a sus seguidoras los consejos de los especialistas invitados a los encuentros “Tertulias entre Mamis” que organiza en la ciudad de Miami.

“Todo según mi estilo, sin imposiciones, respetando el criterio y las decisiones de los demás, porque siempre lo primero que aconsejo es que cada mama siga su instinto y escoja la vía y las soluciones que la haga una mamá feliz para tener como resultado, un bebe feliz”, acotó.

El particular y muy jovial estilo de Katy Ferrer, ahora en su rol de mamá primeriza, le da toques bastante dinámicos y personales a su canal deYoutube, con el que inició hablando de las “fuentes de juventud” y el bienestar, ahora esto pasará a ser una sección para las mamás que tanto necesitan tener energía y vitalidad.

Cabe destacar que Catalina o “Baby Cata” -como muchos la conocen en las redes- es la primera hija del matrimonio entre Katy Ferrer y su esposo el cantante y productor musical Santiago Castillo, integrante del dueto SanLuis. Baby Cata y Katy, serán las protagonistas de este nuevo espacio que seguramente llenará un hermoso espacio el mundo de la maternidad.

