Kane anota 4 y Tottenham apabulla 6-1 a Leicester

Harry Kane se destapó con cuatro tantos el jueves en la goleada por 6-1 que el Tottenham le propinó al Leicester, con lo que el equipo londinense, que quedará segundo en la Liga Premier, siguió cerrando la campaña en forma positiva pese a no conseguir el título.

Kane llegará al último día de la campaña como máximo artillero, con 26 goles en la liga, dos más que Romelu Lukaku del Everton.

A pesar de perderse tres meses de la temporada por una lesión, Keane ha anotado 32 dianas en las distintas competiciones.

“Es la primera vez que he marcado cuatro goles, y fue un buen momento para hacerlo”, dijo Kane. “Yo buscaba anotar uno o dos al menos y luego concentrarme en el último partido. Ahora tengo la delantera, pero sigue faltando un encuentro por jugar, así que no me dormiré en mis laureles”.

Su primer gol del encuentro llegó gracias a un pase de Son Heung-min, quien anotó los otros dos tantos del Tottenham ante Leicester, que era el campeón defensor. Son es el surcoreano que más dianas ha marcado durante una sola campaña en Europa, con 21 en los distintos certámenes.

El técnico argentino de los Spurs, Mauricio Pochettino, negó estar preocupado por la posibilidad de retener a Kane para la próxima temporada.

“Conservaremos a los jugadores que queramos”, afirmó Pochettino. “Tal vez venderemos a los jugadores que deseemos. Pienso que estamos muy tranquilos de que nuestros jugadores se encuentran contentos acá. Estamos construyendo un proyecto muy emocionante”.

Tottenham, que enfrentará al descendido Hull el domingo en la última fecha de la temporada, se ubica siete puntos detrás del Chelsea, que se coronó recién.

Chelsea reemplazó como monarca a Leicester, que sorprendió al mundo entero con su título de la campaña anterior pero tuvo un pésimo comienzo de temporada y terminó en el undécimo puesto.

La humillante derrota genera dudas sobre si Craig Shakespeare seguirá como técnico, tras reemplazar a Claudio Ranieri en el peor momento de esta temporada.

“No lo sé, tendrían que preguntarles a los dueños sobre eso”, comentó Shakespeare. “Yo lo que diría es que tampoco pensaría que mis probabilidades son mayores si hubiéramos ganado”.

DC/AP