José Manuel Olivares: La GNB debe acatar el artículo 328 de la constitución y solicitar elecciones

El movimiento Primero Justicia se pronunció sobre los acontecimientos ocurridos durante estos 58 días continuos de protesta y le hizo un nuevo llamado a la Guardia Nacional Boliviana GNB a respetar la Constitución y a cumplir con lo que estípula el artículo 328 de la carta magna.

Durante las declaraciones el diputado a la Asamblea Nacional José Manuel Olivares lamentó los hechos ocurridos en la noche del sábado, en el estado Anzoátegui, donde falleció un joven de Voluntad Popular he hizo un llamado a los Tenientes, Capitanes y Oficiales Superiores de la GNB, recordándole que sin ellos Benavides Torres no puede hacer nada; así mismo se dirigió a los soldados rasos, a los que apenas se están graduando y que sales a las calles, a tomar conciencia sobre sus acciones y sobre cómo serán recordados en la historia.

“Yo estoy seguro que en esos 5 años en la Academia Militar no los instruyeron para agredir al pueblo y lanzar metras, nosotros no les estamos pidiendo que se vengan a nuestro lado, no, lo que les pedimos es que cumplan y acaten lo que dice la Constitución y le exijan al Gobierno que hagan elecciones generales, porque les tenemos una mala noticia: la calle va a seguir, vamos a seguir de manera pacífica, pero contundente todos los días, hasta que se cumpla la Constitución” aseveró Olivares.

Por su parte el Diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro, afirmó que hoy no hay ningún venezolano que sienta que es imposible lograr las cosas y enfatizó que en estos casi dos meses de lucha han logrado mover muchas conciencias tanto en las filas del Gobierno nacional, como a nivel internacional, e invitó a la ciudadanía a prepararse para participar en movilizaciones más fuertes y contundentes en lo que denominó una nueva etapa en la resistencia.

“Los que preguntan cuántos días más, les digo que todos los que hagan falta; sé que escogimos el camino más difícil: el de la manifestación continúa y pacífica; pero cada día que estamos en la calle es una letra que se suma a la historia de Venezuela en la lucha para la caída del tirano, cada movilización que hacemos despiertan conciencias y suman nuevas voluntades para lograr la libertad”

Finalmente los diputados al parlamento Juan Requesens y Carlos Paparoni, agradecieron a todos los que han puesto su grano de arena en esta etapa de resistencia y recordaron que: “Aquí nadie retrocede, nadie se rinde y nadie se asusta”. Indicaron que seguirán con la lucha de superación social y con la agenda de calle, la cual será anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática MUD en horas de la tarde de este domingo.

