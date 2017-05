Jefe de la REDI-Andes: Marchas deberán ser informadas a la autoridad militar

El jefe de la REDI-Andes, Jose Morantes Torres, indicó que las marchas deben ser notificadas a la autoridad castrense y advirtió a factores opositores que las actividades de calle no serán sorpresa. Asimismo indicó que las actividades deben hacerse a una distancia de 300 metros al menos de unidades militares.

“Ninguna manifestación y ningún acto írrito, ninguna convocatoria, debe acercarse porque viola el espacio de seguridad y sabemos que lo que van a buscar es el robo de armas”, dijo Morantes quien señaló que habrá dispositivos de vigilancia con drones y helicópteros.

“A partir de ahora no aceptaremos que la marcha de las sopresas, que se reúnen en un lugar y no sabemos para dónde van. No. Deben informar a este comando cuál va a ser el destino final de la marcha”, señaló.

DC | El Nacional