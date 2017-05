Jaua: Cuerpos policiales enfrentan insurgencia armada con agua y lacrimógenas #5May

Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial Constituyente, que el gobierno enfrenta una insurgencia armada y que los cuerpos policiales no han hecho uso desproporcionado de la fuerza para repeler las recientes protestas ”de manifestantes violentos”.

Jaua sostuvo la mañana de hoy una reunión en el Palacio de Miraflores con representantes de los medios de comunicación social para explicar los alcances de la convocatoria realizada por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado primero de mayo.

Reiteró que la decisión que tomó el presidente Maduro es ”acompañada por todos los miembros de la dirección política y militar de la revolución y vamos a seguir por el camino que hemos tomado, que es el camino que le abre a Venezuela un espacio para la coexistencia pacífica de dos proyectos que son antagónicos, lo contrario es la guerra, lo contrario es que si nosotros fuésemos una dirigencia irresponsable lanzáramos a nuestro pueblo contra esto, o usáramos un uso desproporcionado de la Fuerza Armada y de la Policía contra estos manifestantes violentos y armados”.

”Estamos enfrentando una insurgencia armada con agua y bombas lacrimógenas, porque hasta los perdigones el presidente Maduro prohibió que se usaran, nosotros ya no podemos dar más muestras de tolerancia, de convocatoria al diálogo , no podemos esperar sentarnos con una cúpula que ha decidido el camino de la guerra, ellos no se van a sentar a encontrar un espacio para la política, y no nos queda otra que convocar al pueblo y que el pueblo decida el destino de la Patria”.

Reiteró el llamado a la dirigencia de la Mesa de la Unidad y otros partidos para una reunión el próximo lunes en Miraflores ”y decirles que vamos a contarnos, a escuchar al pueblo de verdad, convoquemos a la soberanía popular, que el pueblo elija sus constituyentes y ellos encuentren el camino para un modelo de convivencia pacífica”.

DC/UR