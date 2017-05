James llega a un principio de acuerdo con el Manchester United

La radio colombiana RCN. El Madrid no se sentará a hablar del futuro del colombiano hasta que no acabe la temporada.

James Rodriguez ha llegado a un principio de acuerdo con el Manchester United.Esa es la información que dio este viernes la radio colombiana RCN. Según aseguró el periodista Antonio Casale, director del programa En La Jugada, el jugador y su agente, Jorge Mendes (que también es el representante de Mourinho, entrenador de los red devils) se reunieron hace días con Florentino Pérez para expresarle su descontento con su situación y para presentarle las ofertas que tenía sobre la mesa. Sin embargo, el presidente del Real Madrid les emplazó a después de que acabe la temporada para valorar la situación. Sin embargo, tanto James como su agente, siempre según RCN, ya habrían llegado a un principio de acuerdo con el United. Sólo faltaría el ‘sí’ del Real Madrid una vez haya finalizado la final de la Champions para concretar la operación.

Una operación, tal y como afirma RCN, en la que también ha entrado en juego el márketing. Según la radio colombiana, el contrato que tiene James con Adidas (marca que también viste al United) incluye una cláusula que estipula que, mientras dure la relación contractual, tiene que vestir el número 10 en todos los equipos en los que juegue. Ahora, el que porta ese dorsal en la plantilla de Old Trafford es Rooney, una institución en la plantilla. Ese término quedaría por negociar, aunque todo parece indicar que la temporada que viene, el delantero inglés abandonará el United. La Major League Soccer de EE UU o China son sus posibles destinos. Adidas considera a James uno de sus iconos futbolísticos. No obstante, pese a que Zidane no le da los minutos que reclama, el jugador es imagen en las campañas del Madrid. Así ha sido en la última que la marca deportiva y el club blanco han promovido con ocasión de la final de Cardiff. “A defender el trono”, es el eslogan de un anuncio que protagonizan Benzema, Marcelo y James. Sea como fuere, hasta después de la final de Cardiff, el Madrid no se sentará con nadie para hablar de su futuro.

La falta de oportunidades ya hizo plantearse a James su futuro (“Tengo días para pensar”, dijo en diciembre). Finalmente decidió quedarse y trabajar para convencer a Zidane. Sus números le dejan en buen lugar. A pesar de ser el 19º jugador de la plantilla en minutos (ha disputado 1.739’, sólo Casilla, Pepe, Mariano y Coentrao han jugado menos), suma 11 goles y 13 asistencias. El colombiano está enchufado como el resto de 23 jugadores de la plantilla para conseguir LaLiga y la Duodécima, un doblete que no se consigue en el Madrid desde 1958. No va a bajar los brazos, pero no está contento con su situación. Por eso, tanto él como su representante ya miran al futuro. Una mirada que se dirige a Inglaterra…

