Iris Varela pidió permiso a Maduro para postularse a la Constituyente

La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, expresó este miércoles su deseo de postularse a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La ministra pidió permiso al presidente de la República, Nicolás Maduro, para participar en el proceso, al que catalogó como una fiesta.

“Yo quiero ser constituyente; yo no me puedo perder esta fiesta; no puedo perderme participar en este proceso”, dijo la ministra.

Asimismo, la titular de Asuntos Penitenciarios hizo un llamado a quienes deseen ser candidatos a inscribirse a través del portal web del CNE. El proceso se inició este miércoles 31 de mayo y concluye el primero de junio.

Dentro de las filas del chavismo no sólo ha habido apoyo a la Constituyente, sino también rechazo. La ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, el ex ministro Miguel Rodríguez Torres y el ex diputado William Ojeda, se encuentran entre los que la han rechazado.

DC | El Pitazo