IMTCUMA: Por ahora no habrá aumento de pasaje en Maracaibo

El aumento salarial anunciado por el presidente de la República Nicolás Maduro, lejos de alegrar a la ciudadanía la alarma, puesto que para nadie es un secreto que todo aumentará a la par de este nuevo incremento salarial, situaciòn que no escapa de los profesionales del volante, que habían anunciado un nuevo aumento en la tarifa del pasaje por puesto.

Alexis Porras, vicepresidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros de Maracaibo (IMTCUMA) llamó a la calma a los usuarios del transporte público de la ciudad, ya que el ayuntamiento marabino no aprobó ningún incremento del pasaje colectivo. Durante una conversación exclusiva con La Verdad explicó que “el primer aumento apenas tiene dos meses que se hizo el ajuste, y aunque entendemos la situación y la grave crisis que está viviendo el sector transporte nosotros tenemos que ser claros, por ahora no habrá aumento de pasaje”.

La autoridad del ente municipal explicó que aumentar las tarifas del transporte público tiene su procedimiento “y ellos, los transportistas, lo saben”. Recalcó que su despacho no tiene ninguna solicitud formal de ajuste en las tarifas. Aclaró que mientras esto no ocurra, no se puede iniciar el protocolo que consiste en: Recibir la solicitud, realizar una investigación de campo por parte de los técnicos, presentarle una propuesta a la alcaldesa, entablar mesas de discusión y finalmente buscar un consenso entre el comité de usuarios, transportistas y el IMTCUMA.

“Hay un protocolo, esto no es inmediato. No podemos llamar a los gremios a una discusión de tarifa si aún no analizamos los parámetros. Mientras tanto el pueblo puede estar tranquilo, no hay revisión de tarifa”. Indicó que el personal del ente municipal continúa en la calle y a partir de hoy pondrá mano dura a los transportistas que quieran cobrar el pasaje por encima de lo establecido en la ley. “Le pedimos al usuario que hagan las denuncias formales para que nosotros podamos actuar y sancionar”.

Adelantos

El pasado domingo, tras el anuncio del Ejecutivo nacional sobre un nuevo incremento del 60 por ciento del salario mínimo, Eramos Alián, presidente de la Centra Única de Trabajadores del Transporte del estado Zulia, señaló “que el pasaje colectivo debe de quedar en 320 bolívares corto y 400 largo. En autobuses y microbuses 320. Esto ajustado al decreto del presidente Nicolás Maduro”.

Argumentó que esto se debe a que los profesionales del volante también son trabajadores y el “triple de consumidores”. Señaló que quien “se oponga al aumento, se opone al decreto del Presidente bolivariano” y finalizó que la medida “debe aplicar a partir de hoy”.

Reacciones

Rubén Esis, presidente de la Central Sindical Noroeste de Transporte del estado Zulia, enfatizó: “El compañero Erasmo se apresuró al fijar esas tarifas que, además, quedan muy por debajo de las aspiraciones y las necesidades que tiene el transporte urbano”.

Dijo que los ajustes deben estar en el orden de los 500 para el pasaje largo en carro por puesto y 320 el trayecto corto y autobuses. “Esas son las tarifas que entre nosotros manejamos en los intercambios telefónicos que hacemos. Las conversaciones también se hicieron en otros municipios donde pretenden aumentar”.

Esis anunció que este gremio se reunirá mañana para fijar una tarifa única que integrará la solicitud formal que presentarán el jueves en la sede del IMTCUMA. Señaló que el ajuste debe darse luego del aumento salarial, aprobado por Nicolás Maduro, presidente de la República. “El aumento salarial incide en el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los vehículos y si no subimos el pasaje, la inflación se comerá nuestras unidades”.

“Él no es el presidente del IMTCUMA ni la alcaldesa para hacer anuncios irresponsables sin pensar en el golpe que sufriría el usuario”, dijo Gladys Suárez, presidenta de Federación Bolivariana de Transporte del estado Zulia, con respecto a la exigencia de Alián.

Fue tajante al anunciar que no se sentará a discutir una nueva tarifa. “Ese señor Erasmo Alián es un grandísimo irresponsable. No podemos ser irresponsables y hacer otro aumento de pasaje así no más. No se puede golpear tanto al pueblo de esa manera”.

Aseguró que el gremio que representa no iría para lograr que la propuesta no avance. “Ellos saben que si nosotros no aprobamos, ellos no pueden aprobar. Que me digan de dónde va a pagar un padre de familia los 400 bolívares. Esto no lo puede aceptar el IMTCUMA solo porque le hagan una solicitud, la ley no se los permite”.

DC/LV