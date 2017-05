Hoy podría llover en gran parte del país según el reporte del Inameh

El Inameh pronosticó en su reporte diario difundido en su portal digital para este martes abundante nubosidad y precipitaciones de moderadas a fuertes en gran parte del país.

En las regiones Sur, Llanos Centrales, Llanos Occidentales y región Central se presentarán lluvias fuertes, mientras que en el resto del territorio se presentarán intervalos nubosos con lluvias y lloviznas dispersas.

Hacia la región Andina los cielos presentarán áreas con abundante nubosidad y precipitaciones de débiles a moderadas, mientras la región zuliana contará con nubosidad en horas de la mañana y tarde y lluvias de débiles a moderadas, algunas de éstas acompañadas de actividad tormentosa.

Según el organismo las temperaturas mínimas en Caracas se ubica en 19º C y las máximas se ubica en 30º C, en la ciudad de Maracay contará con mínimas de 22º C y máximas de 33º C, mientras que en la ciudad de San Cristóbal oscilarán entre los 17º C y 30º C.

DC/EU