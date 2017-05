Hasta cinco mil bolívares deben pagar para tener el carnet de la patria

Saady Bijani, líder de Copei y primer alcalde del municipio San Francisco, visitó la parroquia Francisco Eugenio Bustamante para escuchar los planteamientos y necesidades de cada uno de los sectores.

Los vecinos del sector manifestaron su preocupación “En la plaza bolívar, los civiles y hasta los mismos militares cobran cinco mil bolívares para darle el carnet de la patria y por supuesto lo tienes que pagar porque para cualquier cosa que vas a hacer en el banco, con las pensiones o cualquier trámite legal te piden el carnet de la patria”. Bijani, respondió: “Vamos a exigir al Gobierno en Caracas no mas centralismo, es necesario que el Zulia vuelva a ser el primer estado de este País, necesitamos un Zulia seguro, necesitamos un gobernador con experiencia no uno improvisado”

Por otro lado, Mariela Guerrero Madre de Eleudio Eduardo Castillo con discapacidad y victima de la inseguridad de este país en el año 2014, dijo: “Mi hijo fue asaltado y los ladrones le dispararon, desde entonces el no puede caminar debido a que se me hacía imposible llevarlo a hacerles las terapias porque le empezaron a salir escaras y con estas no permitían hacérselas. Además, las personas se mueren porque no conseguimos medicamentos, muchas veces me ha tocado ir al hospital a pedir las medicinas, a veces ni como y donde vivo tengo un techo de zinc agujerado es imposible que le cure las escaras a mi hijo en estas condiciones. Necesitamos que el próximo gobernador que venga se comprometa con nosotros, porque usted Saady Bijani es el único que ha venido a visitarnos”

Al conversatorio asistieron líderes políticos Guillermo Lugo Sarcos, Víctor Torres, Marcos Borjas, Maribel Medina, Moises Villasmil, entre otros