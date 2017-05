Guevara: prepararnos para la calle sin retorno implica estar dispuestos a estar todo el tiempo que haga falta

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, ratificó la agenda de calle de la Unidad Democrática. Asimismo, convocó a la concentración nocturna de este miércoles 17 de mayo en Parque Miranda y CC. La Villa.

“Con los plantones demostramos que podemos resistir pacíficamente todo el día si hace falta. Llego el momento de avanzar más: debemos empezar a conquistar la noche. Prepararnos para la calle sin retorno implica estar dispuestos a estar todo el tiempo que haga falta luchando por la libertad. Enfrentar la dictadura implica riesgos, pero no está planteado una movilización a sitios tradicionales de represión. Si bien no existe nada seguro en dictadura, y tampoco en la Venezuela de hoy, no se las pondremos fácil: serán concentraciones en cada estado del país en los sitios en los que tengamos mayor control. Estamos comenzando está nueva forma de protesta y comenzaremos por estos sitios”.

Indicó que esta nueva etapa de calle requiere más compromiso y organización. “Cada Estado tendrá sus puntos de concentración. Revisa las redes de los partidos y diputados en cada Estado. De igual manera, en mis redes pondré la ubicación. La calle sin retorno requiere organización y preparación. Por eso debemos empezar a masificar la resistencia pacífica en la noche e ir conquistando el miedo que nos quiere sembrar el régimen. Iremos construyendo fuerza y confianza, por eso en esta primera protesta nocturna nacional realizaremos concentraciones en los sitios tradicionales de protesta de la oposición, donde tenemos mayor control y resguardo”.

Para finalizar, Guevara invitó a los venezolanos a los puntos de concentración a partir de las 5:00 pm a las 7:00 pm. “Debemos ser la luz que ilumine a Venezuela: asiste y lleva tu vela, luz o linterna para honrar a los caídos, levantar conciencia y avivar lucha. En la ciudad capital la manifestación se realizará entre las 5:00 pm y 7:00 pm”.

