Gremios activan “Horario Crítico” y radicalizan el conflicto universitario

“Ante informaciones engañosas que se han hecho circular en el mundo universitario, con el propósito de embaucar a los trabajadores, aclaramos ante la comunidad universitaria y la comunidad nacional que ninguna de las federaciones que conformamos este Comando (FAPUV, FETRAESUV, FENASIPRUV, FENASOESV Y Sindicatos No Federados), ha sido invitada por el MPPEUCT a discutir nuestro proyecto de IIICCU”

Así lo informó este jueves, en rueda de prensa convocada por el Comando Nacional Interfederaciones de Trabajadores Universitarios, Keta Stephany; Secretaria de Actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), quien advirtió: “Por el contrario, no hemos visto de parte del gobierno nacional ninguna disposición a discutir la Convención Colectiva, tal como lo manda la Constitución y la Ley, con nuestras organizaciones, que son las legítimas y mayoritarias representantes de profesores, profesionales, empleados y obreros universitarios”

“Durante los últimos días, representantes de la ftuv, federación ilegítima y minoritaria, y funcionarios del MPPEUCT, han estado invitando a algunos sindicatos de empleados y a algunas asociaciones de profesores, a asistir a las reuniones en las cuales se discute el proyecto de IIICCU presentado por ftuv, proyecto éste que ha sido rechazado por la mayoría de los universitarios pero que ellos insisten en imponer, generando así una situación de conflictividad en las Universidades que va a conducir a su paralización”, aseguró Stephany.

La representante del gremio profesoral universitario refirió que “el pasado viernes 28 de abril, en horas de la tarde, a FAPUV llegó una cartica firmada por miembros de la ftuv y por dos funcionarios del MPPEUCT, sin logo, sin sello ni numeración alguna, en la que se invita a la mesa de discusión de su proyecto de IIICCU “a aquellas organizaciones que cumplan con la legitimidad requerida”. Les informamos a estos señores que las organizaciones legítimas y mayoritarias del sector universitario no vamos a legitimar un proyecto antiuniversitario del cual ya llevan algunas cláusulas aprobadas de espaldas a la comunidad universitaria.”

“Es un derecho humano y constitucional de los trabajadores venezolanos –agregó- que sus legítimos representantes discutan sus condiciones de trabajo y remuneración, y ni ese ni ningún derecho humano y democrático de nuestros agremiados se lo vamos a entregar a la burocracia ministerial ni a una federación de maletín que se ha ganado a pulso, el rechazo y el desprecio de los universitarios. Nuestro objetivo es la recuperación del salario real de los universitarios, el cual debe garantizar la adquisición regular de todos los bienes y servicios indispensables de la canasta básica para la manutención familiar. Eso solo será posible si se inicia la discusión de un proyecto unificado y avalado por los universitarios, con todas las federaciones, en igualdad de condiciones”

Por su parte, Angel García Butto, representante de Fenasipruv, señaló: “en consecuencia decretamos la Hora 0 y la radicalización del conflicto universitario y anunciamos las siguientes decisiones y acciones de lucha gremial:

· Rechazamos una vez más el proyecto de IIICCU que se discute de manera ilegal e ilegítima entre la ftuv y el MPPEUCT

· Ratificamos nuestra exigencia al MPPEUCT para que convoque a todas las federaciones de universitarios para la discusión de un proyecto unificado de convención que cuente con el aval de la inmensa mayoría de los trabajadores universitarios.

· Convocamos a los universitarios a organizar Intergremiales y comités de conflicto en todas las Universidades, Colegios e Institutos universitarios.

· Convocamos a todos los universitarios a una concentración en el MPPEUCT, el próximo martes 09-05-2017 y a acciones de protesta simultáneas en las regiones

· Damos inicio al HORARIO CRÍTICO en todas las Universidades, Institutos y Colegios Universitarios que permita la participación de los distintos sectores de universitarios en las actividades de protesta que programen en defensa de sus derechos: volanteos, foros, asambleas, pancartazos, trancazos, clases magistrales en la calle, concentraciones, movilizaciones , caravanas, marchas, etc.

En cuanto a los anuncios presidenciales, Eduardo Sánchez, representante de Fetraesuv, manifestó que:

· El ajuste de salario mínimo anunciado es regresivo, pues es menor a la inflación acumulada.

· El bono de alimentación anunciado no alcanza para cubrir un almuerzo diario cinco días a la semana para el trabajador

· El bono de alimentación es mucho mayor al salario. Eso que el gobierno llama “salario integral” no lo es. Es bonificación ilegal del salario que no se toma en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales, de las vacacione y del bono de fin de año.

· En relación con los pensionados del Seguro Social, el espíritu de la norma constitucional que equipara las pensiones con el salario mínimo, es que el ingreso del pensionado sea similar al ingreso de un trabajador activo con salario mínimo. El bono anunciado no lo garantiza.

· En relación con la activación de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, es opinión unánime de este Comando que nos vamos a oponer y a luchar contra cualquier ejecutoria que contravenga o viole lo establecido en la Constitución Nacional (CRBV). Es el pueblo el que debe decidir si en este momento se convoca o no una Constituyente, sus bases comiciales y su alcance, para lo cual debe ser consultado de conformidad con los mecanismos establecidos para tal fin en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.