Fundanica Zulia se pronuncia sobre escasez de medicamentos  contra el cáncer #18May

En un comunicado emitido a la colectividad pública la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia alertó sobre la crisis que viven los niños y sus familias afectados por el cáncer, ante la falla de medicamentos.

Aseguran que actualmente el presupuesto con el que cuentan y las fallas en las instituciones, no cubren la demanda de pacientes afectados, aunque hacen lo posible por darle cobertura a los que más se pueda.

Asimismo, denuncian que no hay disponibilidad de la mayoría de los tratamientos de quimioterapias como: Carboplatino, Mercaptopurina, Asparaginasa, Leucovorina, Cisplatino, Ara – C, Antinomicina, Daunoblastina, Doxorrubicina, Temodal, Vesanoid tanto en los entes públicos como en la red de farmacias privada. Es por ello que la institución sigue trabajando con ahínco y voluntad para que los suministros de quimioterapia no sean interrumpidos por la escasez.

Hicieron finalmente un llamado a “las instituciones competentes para que esta labor incansable de Cambiar Lágrimas por Sonrisas pueda mantenerse a través de nuestra misión que con vocación de servicio hemos consolidado, para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes que padecen esta enfermedad, mediante la asistencia integral en su tratamiento, a fin de aumentar sus expectativas de supervivencia, disminuir el impacto emocional y económico del tratamiento en su familia y permitir el reintegro a su comunidad como seres sanos y productivos”, finaliza el comunicado.

