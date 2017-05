Freddy Guevara: este año vamos a vencer a la dictadura pacíficamente

A 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) y bajo el lema “juntos venceremos la censura”, los venezolanos se concentraron en la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes para exigir el derecho a la libertad de expresión, que durante 18 años del régimen se ha visto coartado con la censura en los diferentes medios de comunicación. El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, afirmó que la lucha de la resistencia continúa pese a las amenazas y represión de Nicolás Maduro. “Yo les juró que no vamos a echar hacía atrás hasta que consigamos la libertad de Venezuela”, afirmó.

Recordó que la generación del 2007 no solo luchó contra el cierre de RCTV, sino también conquistó la primera derrota del régimen. “Esto no es un tema de una empresa ni de un canal, tampoco es un asunto laboral, es un tema de todo el país. Así como los trabajadores y los artistas de RCTV se han mantenido firmes, ustedes también. Conmigo creció una generación que hace 10 años ni pensábamos involucrarnos en la política. Mi hermano Yon Goicoechea, preso hoy en el Sebin, Daniel Ceballos también preso, quien dirigía el Movimiento Estudiantil en el Táchira, José Vicente García, muchos de nuestros hermanos que comenzaron con nosotros en la calle están hoy presos y otros en el exilio, pero aquí estamos firmes, porque este año vamos a vencer a la dictadura pacíficamente”.

Indicó que la lucha de la resistencia es irreversible. “Ya ustedes tomaron la decisión, ya no depende de nosotros ni siquiera, yo les juró que no vamos a echar hacía atrás hasta que consigamos la libertad de Venezuela. Acá lo que viene es aumentar la resistencia, escalar la presión y movilizar a todo el país para que podamos ejecutar a lo largo y ancho de Venezuela la mayor rebelión popular del siglo XXI que culmine con la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República y sepan hermanas y hermanos que lo estamos logrando”.

Para el dirigente nacional de Voluntad Popular y diputado por el estado Vargas, Juan Guaidó, no hay represión que pare al pueblo de Venezuela en la lucha por sus derechos. “Acá está la gente con fuerza y dignidad, que pesar de que nos quieren generar miedo con la represión aquí seguimos. Todo el país está movilizado, en el 2007 recuerdo que nos dijeron no vayan a marchar, no protesten, Chávez venía de ganar en el 2006, sin embargo, lo hicimos porque lo sentíamos y le propinamos la primera derrota a este régimen, que queremos consolidar ahora en este 2017. Porque tenemos la cohesión, la Unidad, el compromiso de todos los venezolanos, por eso sigamos en las calles que estamos más cerca de lograrlo”.

En ese sentido, el coordinador nacional político encargado, diputado Juan Andrés Mejía, expresó que “”hoy 27 de mayo de 2017 se cumplen 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión, el comienzo de la censura, de la persecución a quienes piensan distinto. Hoy se marca un hito en la lucha que comenzó y que significó el despertar del Movimiento Estudiantil, que me siento orgulloso de haber formado parte, pero que 10 años después nos reencontramos en la calle de Venezuela luchando por la libertad y para evitar la instalación en nuestro país de un Estado comunal. Tenemos 58 días en la calle firmes y con el compromiso de que vamos a conquistar el cambio”.

Toda Venezuela pide libertad

El responsable regional de Voluntad Popular en Carabobo, Alejandro Feo La Cruz, afirmó que hace 10 años, con el cierre de Radio Caracas Televisión (Rctv), el gobierno empezó a dejar sin voz a los venezolanos, cerrándole cada vez más espacios de expresión y denuncia, y arrebatando su derecho a la información. “Cada vez que el gobierno bloquea por diversas vías a un medio de comunicación, está quitándonos el derecho de estar informados y está dejando a un pueblo mudo, sin mecanismos de expresión, para manifestar sus problemas y exigencias. Rctv fue solo el inicio de una política de censura y persecución contra la libertad de información. La libertad de prensa y de expresión en un país, es un medidor de sus niveles de Democracia, hoy más que nunca Venezuela necesita de la valentía de los medios y los trabajadores de la prensa, para garantizar el derecho a la información a los venezolanos, a pesar de tanto abuso de poder y atropellos”.

Durante la marcha convocada por el Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia (CNP), el concejal de Maracaibo, Eduardo Vale, criticó que durante 18 años la dictadura se ha dedicado a coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación del país en su intento fracasado de ocultar la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. “Hace 10 años el gobierno cerró una ventana de información como lo era RCTV y desde entonces ha coartado el derecho de todos los venezolanos a expresarse e informarse, por esa razón hoy estamos en las calles acompañando al pueblo zuliano a defender la libertad de expresión”, afirmó.

Esta actividad se replicó en los estados Sucre, Anzoátegui, Táchira, Nueva Esparta, Bolívar, Mérida, Coro y Guárico.

