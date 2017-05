Freddy Guevara: El país se está preparando para el 350

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue al estado Táchira este sábado para dar su respaldo a los habitantes de la entidad por las protestas realizadas en la entidad contra la “dictadura”.

El coordinador nacional de Voluntad Popular acompañó a los ciudadanos de San Cristóbal en la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), denominada “Somos Millones”, que se realizó en diferentes ciudades del país al cumplirse 50 días de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Desde el lugar dijo que todo el país se está preparando para escalar en los alcances de la protesta hasta la aplicación de la desobediencia civil, establecida en el artículo 350 de la Constitución.

“Hermanos, gochos valientes, luchadores, resteados, vine hoy a darles un respaldo, no en mi nombre, ni el de mi partido, ni de la Asamblea o de la Unidad sino en nombre de una población que se siente orgullosa de que este estado sea parte del país y sea la vanguardia y les digo con mucha convicción, estamos en la etapa final (…) Les aseguro que todo el país se ha estado organizando, se está preparando para iniciar la fase final de esta lucha que será la activación del artículo 350 de nuestra Constitución y la protesta indefinida a lo largo y ancho de toda Venezuela, pero necesitamos que ustedes se mantengan firmes. La palabra resistencia se pone a prueba cuando ya tenemos 50 días en la calle”, dijo Guevara al pueblo tachirense.

Pidió a los “gochos” mantenerse en resistencia pues, aseguró, son inspiración para la lucha que se está dando en el resto del país.

“Pueblo del Táchira, se los digo con mucha sinceridad, para mí es un honor estar frente al pueblo más valiente de toda Venezuela. (…) Sepan que no están solos, que su lucha inspira a millones, no solamente en Venezuela sino a nivel internacional también, que la lucha que están librando acá también se está dando en otras ciudades y estados del país y se han inspirado en este estado. Zonas que jamás habían protestado se han inspirado en este estado como es el caso de la Colonia Tovar, El Junquito, zonas de Aragua, Barinas. Es una rebelión pacífica que demuestra que aquí hay un pueblo que no está dispuesto a arrodillarse a la dictadura”, dijo desde la avenida 5 de San Cristóbal.

Brindó palabras de aliento para quienes se mantienen en protesta pacífica en las calles del Táchira.

“Falta poco. No les puedo decir cuándo es el día, cuándo es el momento porque las crisis no tienen una solución en un momento determinado, pero sí les puedo decir sin lugar a dudas que estamos mucho más cerca de salir del gobierno de lo que todos nosotros pensamos. Así que adelante gente del Táchira, cuenten con todo el pueblo de Venezuela que estamos luchando”, dijo.

Igualmente calificó de “ridículas” las acusaciones en su contra en las que se especuló que el motivo de su viaje a la entidad andina es para “provocar violencia” y responsabilizó una vez más al gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, de la represión que han desencadenado contra quienes se manifiestan contra el Gobierno en Táchira.

“Los otros que se han vuelto locos tienen cosas que negociar, Diosdado puede negociar cosas, pero qué puede negociar Vielma Mora. Va a ir preso si sigue por este camino”, manifestó el diputado.

DC/NP