Francisco León se pronunció ante el fallecimiento del estudiante en Maracaibo #18May

El cantante Francisco León se pronunció ante el fallecimiento del estudiante de medicina Paul Moreno, quien fue arrollado este jueves durante la manifestación en Maracaibo.

“El, un estudiante de medicina era Paul Moreno, fue arrollado mientras protestaba pacíficamente en Maracaibo, ya no será medico, ni podrá ayudar a la gente, ni podrá seguir colaborando con la cruz verde, no podrá degustar una buena comida, salir de viaje, no podrá conocer playas de Venezuela, ya Paul no podrá abrazar más a su familia ni tomarse unas birras con sus panas; porque le arrebataron el futuro. El odio por pensar distinto le arrebató sus sueños…”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

