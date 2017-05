Fraile gana 11na etapa del Giro; Quintana sigue segundo

El español Omar Fraile ganó el miércoles la 11ra etapa del Giro de Italia tras estar al ataque casi toda la ruta, al tiempo que el holandés Tom Dumoulin retuvo la maglia rosa de líder general. En medio de un grupo de cuatro escapados, Fraile superó en el sprint al excampeón mundial Rui Costa y a Pierre Rolland para llevarse su primera victoria en una carrera grande de tres semanas.

Dumoulin siguió con ventaja de 2 minutos, 23 segundos sobre el colombiano Nairo Quintana, ganador de la carrera en el 2014, y de 2:38 sobre Bauke Mollema en la tabla general. El costarricense Andrey Amador, compañero de equipo de Quintana en Movistar, cruzó la meta 11ro y ascendió al sexto en la tabla.

No se han visto tantas debilidades en los rivales, pero seguramente todos estos puertos de montaña irán debilitando a unos y a otros?, comentó Quintana. Seguimos mirando hacia adelante, viendo qué estrategia tomamos y aprovechando cada momento. Con Andrey hoy hemos ganado cerca de dos minutos y por ello vamos mejorando la situación poco a poco?.

Fraile, del equipo Team Dimension Data, lanzó su primer ataque junto con su rival de Sky Mikel Landa, y entonces se rezagó a un grupo de perseguidores, antes de atacar de nuevo en la última de cuatro subidas en los Apeninos.

“Yo había notado que esta etapa me asentaba muy bien?, dijo Fraile. ?me lancé al ataque temprano y me fui con Landa porque sabía que podíamos ganar algún terreno. Cuando se nos acercaron de nuevo, me le pegué a Rui Costa porque él es rápido, pero hoy yo fue aún más rápido?.

La etapa de 161 kilómetros (100 millas) arrancó en Ponte e Ema, en las afueras de Florencia, donde nació Gino Bartali, el ciclista que ganó el Tour de Francia en 1938 y 1948 y el Giro en 1936, 1937 y 1946.

Una serie de arremetidas significó que el equipo Sunwem, de Dumoulin, tuvo que trabajar arduamente para quedarse con los favoritos. “Nosotros esperábamos una pelea dura y lo fue, dijo Dumoulin. Solamente puedo agradecerle a mi equipo. Hicieron un trabajo formidable.

Tras participar en una persecución en grupo, Tanel Kangert, de Astana, ganó terreno y es ahora octavo. “No nos asustaron Amador y los ciclistas de Astana, dijo Dumoulin. “Nosotros íbamos a nuestro ritmo. Sabíamos que otros equipos estaban pegados detrás de ellos, así que nunca considerados perder la camiseta rosa. Fue un excelente trabajo de equipo y estamos contentos?.

El colombiano Fernando Gaviria entró 165 en la etapa. La etapa del jueves es una ruta larga de 229 kilómetros (142 millas) de Forli a Reggio Emilia, con dos ascensos menores y un cierre llano que deberá ser bueno para los velocistas.

El 100mo Giro concluye en Milán el 28 de mayo.

