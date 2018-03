Estos beisbolistas también se suman y exigen respeto y cese a la represión en las marchas #11May (Vídeo)

Más beisbolistas venezolanos se han sumado a la exigencia de parar la represión en las manifestaciones convocadas por la oposición.

Esta semana se han pronunciado en contra de la violencia política Francisco Cervelli, Orlando Arcia, José Osuna, Jesús Aguilar, Ender Inciarte, Eugenio Suárez, Elías Díaz, Hernán Pérez, Felipe Rivero, Alcides Escobar, Salvador Pérez, Gorkys Hernández, Miguel Cabrera y Omar Vizquel.

Ahora otros peloteros pidieron el cese del conflicto en el país a través de un video difundido en las redes sociales.

Entre ellos se encuentra Franklin Gutiérrez, jardinero derecho de los Marineros de Seattle. “Hoy alzo mi voz en apoyo a todas aquellas personas que luchan por una mejor Venezuela. No queremos más muertes, no queremos más actos inhumanos. Por favor, no más represión”, expresó.

“De verdad, ya basta de tanta violencia, de tantas muertes, de tantos atropellos. Lo que queremos es paz para Venezuela”, indicó, por su parte, David Peralta jardinero de Arizona Diamondbacks.

También rechazaron la represión Asdrubal Cabrera (Mets de Nueva York), Gregorio Petit (Toronto Blue Jays), Néstor Molina (Águilas de Veracruz), Junior Guerra (Milwaukee Brewers), Balbino Fuenmayor (Atlanta Braves), Henderson Álvarez (Atléticos de Oakland) y Luis Avilán (Los Ángeles Dodgers).

DC/EN