Erasmo Alián: El incremento de pasaje en Maracaibo no está descartado

El presidente de la Central Única de Transporte del Zulia (Cut), Erasmo Alián, informó que “los gremios del transporte público decidimos aguantar el aumento del pasaje por la situación que estamos viviendo en Maracaibo. Esperaremos que baje la tensión”.

El pasaje en carrito por puesto corto pasaría de 200 a 320 bolívares, el largo de Bs 250 a 400 y el extralargo de Bs 350 a 450. Mientras que los buses y microbuses escalarían de Bs 200 a 320.

“Estamos preocupados porque no hemos podido trabajar normalmente, pues nos han quemado y atacado unidades durante las protestas. Rompieron vidrios, parabrisas y cauchos”, lamentó Alián.

“Nosotros no queremos parar, sino trabajar y una muestra de eso es que paralizamos el aumento del pasaje para esperar reunirnos con el Imtcuma y la alcaldesa para que nos autoricen porque no están dadas las condiciones para ajustar las tarifas. No le vamos a echar más leña al fuego”, sostuvo.

Asimismo aclaró que el incremento no está descartado: “El aumento tiene que ir porque la situación económica y la inflación nos afectan, al igual que a todos los venezolanos”

