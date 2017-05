Endy Chávez denunció amenazas de un presunto grupo afecto al Gobierno

La libertad de expresión en Venezuela no existe 🇻🇪 / Freedom of expression does not exist in venezuela 🇻🇪 #endychaveztheoriginal #endychavezofficial #endychavez #venezuelalibre #aminomepagan #sosvenezuela #porquemedueles #porquesoyvenezolano #nomasmuertes #queremoselecciones #venezuelalucha #porloscaidos #pormifamilia #porqueteamovenezuela 🇻🇪🇻🇪🇻🇪

