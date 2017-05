Encuesta revela que el 83,8 % está de acuerdo con actividades de calle como presión para salir de Maduro (Vídeos)

La encuestadora Meganálisis, a través de su presidente Rubén Chirinos Madrid, informó los resultados de una encuesta que se le hizo al pueblo venezolanos del 29 de abril al 8 de mayor y que fue difundida en el programa de Patricia Poleo “Agárrate” este pasado viernes 12 de mayo, en ella se muestra la baja popularidad del primer mandatario nacional Nicolás Maduro y como los ciudadanos piensan que la mejor decisión para salir de este régimen fue haber iniciado esta serie de protestas en la calle.

El analista señaló que las protestas en Venezuela han servido para poner en serios aprietos al presidente Nicolás Maduro y su gobierno, que ya se sienten arrinconados. La encuesta que indagó sobre tópicos como elecciones para gobernadores; que piensan acerca del juicio a los civiles por militares tribunales y que un 88,7% la cataloga de ilegales e inconstitucionales; el no estar de acuerdo con la Asamblea Constituyente; la afirmación de que Maduro está solo y la salida del presidente en manos de los estudiantes y la sociedad civil, entre otros.

Acá dejamo los vídeos del programa de ese día y los resultados del sondeo de esta prestigiosa encuestadora.

• El *71,4 %* dice NO estar de acuerdo con la realización de Elecciones para Gobernadores.

• El *85,6 %* SI está de acuerdo conque LUIS ALMAGRO es nuestro aliado y ha impulsado la defensa de la democracia en Venezuela.

• El *88,7 %* afirma que los juicios a civiles en tribunales militares son ilegales e inconstitucionales.

• El *75,4 %* afirman que las MARCHAS han servido para arrinconar a Nicolás Maduro.

• El *81,2 %* afirman que los ESTUDIANTES y la SOCIEDAD CIVIL derrotarán al régimen.

• El *87,9 %* expresan NO estar de acuerdo con la Constituyente Comunal.

– Cuando a ese 87,9% le preguntan por qué NO están de acuerdo, responden:

El *78,3 %* dicen por inconstitucional e ilegal.

El *21,6 %* dicen por ser para los chavistas.

• El *86,3 %* afirman que la salida de Nicolás Maduro está siendo presionada por los ESTUDIANTES y la SOCIEDAD CIVIL y porque los cuerpos de seguridad del estado terminarán cansados.

• El *78,2 %* considera positiva la DIVULGACIÓN de los DATOS del “carnet de la patria” por INTERNET y por las REDES SOCIALES.

• El *88,7 %* afirma que existen muchas contradicciones entre la dirigencia de la MUD.

• Cuando preguntan quiénes actúan como TERRORISTAS en las actuales confrontaciones, responden:

– *80,1 %* Los Cuerpos de Seguridad del Estado.

– *10,2 %* Los Estudiantes.

– *9,6 %* No Sabe, No Contesta.

• Cuando preguntan por dónde se enteran de los últimos acontecimientos en el país, responden:

– *80,7 %* INTERNET, REDES SOCIALES.

– *9,3 %* Otros Medios.

– *9,9 %* No Sabe, No Contesta.

• Cuando preguntan por qué las Fuerzas Armadas no han intervenido presionando la salida de Nicolás Maduro, responden:

– *45,9 %* Porque existen dirigentes de la MUD con relaciones privadas con el régimen.

– *20,6 %* No hay una unión verdadera en la MUD.

– *19,4 %* No existe confianza de las FAN en la MUD.

– *7,7 %* Porque las FAN son revolucionarias y chavistas.

• El *83,8 %* afirma que la PRESIÓN EN LA CALLE es y ha sido la mejor actividad que la ciudadanía ha decidido tomar y ejecutar.

• El *87,3 %* afirma que Nicolás Maduro está solo y NO tiene pueblo.

• Cuando preguntan si el chavismo tiene aceptación popular actualmente, responden:

– *81,8 %* NO

– *11,5 %* SI

– *6,6 %* No Sabe, No Responde.

• Cuando preguntan sobre la postura de la Fiscal General de la República, contestan:

– *83,5 %* Valiente y decidida.

– *10,2 %* Conveniente y cómoda.

– *6,2 %* No Sabe, No Contesta.

• *79,3 %* Afirma estar de acuerdo con la ACTUACIÓN de la Asamblea Nacional en los últimos días.

• Cuando preguntan sobre dejar de un lado el DIÁLOGO y las ELECCIONES DE GOBERNADORES y concentrar las acciones en las ACTIVIDADES DE CALLE TODOS LOS DÍAS y la SALIDA de Nicolás Maduro, responden:

– *86,2 %* SI

– *11,4 %* NO

– *2,3 %* No Sabe, No Contesta.

• FRASES MÁS PEGADAS:

– *80,1 %* Nicolás Maduro NO MÁS en Miraflores.

– *7,4 %* Nicolás Maduro SIGA en el poder.

– *3,3 %* MUD suspendió Marchas.

– *1,1 %* Elecciones de Gobernadores.

– *0,4 %* Acuerdo Oposición y régimen.

– *7,6 %* No Sabe, No Contesta.

• Luego de explicar con claridad que significa el *G2*, y cuales son sus objetivos, respondieron:

– *82,7 %* El G2 NO da resultado a Nicolás Maduro.

– *81,2 %* NO tiene miedo al G2.

– *91,3 %* Venezuela NO será dominada como Cuba.

• *11 %* Aceptación del chavismo.

DC