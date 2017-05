Reportan presunto “fallecimiento” de Leopoldo López #3May

Un tuit de Leopoldo Castillo sobre el estado de salud de Leopoldo López, alarma la noche de este miércoles a los venezolanos.

“Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación”, escribió en Twitter aunque posteriormente ha surgido información de que su cuenta fue hackeada.

Sin embargo, el mismo periodista minutos más tarde aclaró que su cuenta no fue hackeada, y además “siente compartir esa información”

Por su parte la periodista Laura Castellanos aseguró que se comunicó con el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez y “no tienen forma de confirmar el supuesto traslado y condición de salud” del líder de Voluntad Popular.

Además el senador estadounidense Marco Rubio, confirmó a través de su cuenta en Twitter que Leopoldo López ha sido trasladado al Hospital Militar en muy serias condiciones.

Hasta el momento no hay ninguna otra información oficial.

I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.

— Marco Rubio (@marcorubio) May 4, 2017