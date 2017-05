El Proceso Constituyente vs la Transición en Venezuela. Poe José Contreras (@contrerasj402) 

El punto de partida es que no sólo vivimos una época de cambios sino un cambio de época. Normalmente se acepta esa descripción de la situación actual para el proceso histórico mundial, más difícil es visualizar esa afirmación para nuestro presente venezolano.

El punto de partida para salir de la crisis es crear una nueva legitimidad política, que funde un nuevo horizonte para el presente y futuro de la convivencia social.

Lo cual significa repensarnos como sociedad y llegar a los consensos necesarios para establecer nuevos acuerdos que orienten las tareas del presente y del futuro, desde luego esto a partir de una inminente y necesaria transición.

En las Condiciones actuales, para que en verdad se genere un proceso Constituyente, la primera condición es que tenga como sujeto al pueblo organizado.

Debe existir una serie de valores sociales y políticos en los que estemos de acuerdo la inmensa población del país. Esto le dará legitimidad política, aceptación básica sobre la cual se produzcan las discusiones, acuerdos, desacuerdos, negociaciones, es decir, se produzca la convivencia política. Debe garantizarse un sistema de libertades publicas que permitan la participación política de los ciudadanos y la aparición de las más diversas ideologías que conforman el espectro político.

En un escenario ideal después de un gobierno de transición o dentro del mismo, el proceso constituyente tendría que ser una muestra de la Venezuela que que queremos. Para el fruto de este proceso sea duradero, estable y realmente convocador de todo el país hacia un horizonte común, ha de estar representa toda la variedad cultural, ideológica, geográfica de lo que es la sociedad venezolana. Por tanto, ha de evitarse la *exclusión* como signo de actuación.

También, ha de tener un talante que lleve hacia el consenso constructivo, *hacia el consenso de todas las fuerzas que buscamos el cambio del país*.

Ello no implica estar de acuerdo en todos los detalles, pero si hacer un esfuerzo por hallar puntos de coincidencia fundamentales, renunciado a la pretensión de imponer una particular concepción de la organización del poder y sus relaciones con la sociedad y el individuo.

*Los objetivos y metas del país han de estar por encima de los intereses particulares*

*Despertemos la Conciencia Ciudadana y Popular en este momento histórico de nuestra amada Venezuela Libertad, Justicia y Democracia soberana*

DC / Ing. José Contreras / Pte. Movimiento de Salvación Nacional Zulia / contrerasj402@gmail.com / @contrerasj402