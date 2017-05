“El Pollo” Brito a Zurda Conducta: Yo canto lo que a mí me de la gana

"La Botijuela de Abdénago", de Neguito Borjas @neguitoborjas GAITA PROTESTA ZULIANA Y VENEZOLANA. Y como respuesta a un personaje y panfleto que dijo por ahí que ahora yo soy político. Creo que es de un programa de TV que se llama, "Absurda Conducta", me dijeron. No lo soy, ni lo seré. Yo canto lo que a mí me da la gana y lo seguiré haciendo como venezolano y como ciudadano que le duele su país.

