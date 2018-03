El enfrentamiento que ocurrió en el vestuario del Barça que obligó a intervenir a Messi

Según explica Mundo Deportivo, Neymar da Silva y Juan Carlos Unzué habrían mantenido un enfrentamiento verbal algo subido de tono esta misma semana.

Según apunta el rotativo, el técnico le habría hecho una apreciación táctica al jugador que no habría gustado nada al jugador carioca.

Palabras subidas de tono

El delantero le habría respondido y se habría iniciado una discusión que terminaría con una recomendación que habría terminado de mosquear al brasileño.

Asegura la web del diario que Unzué le dijo que se centrara más en su vida deportiva porque tenía potencial para ser el número 1, pero que si no lo hacía corría el peligro de caer en declive.

El portal no da más detalles al respecto. Desde el entorno de Neymar no han querido arrojar más leña al fuego, mientras que el entrenador dijo al medio que no tenía nada que comentar.

Leo interviene

El asunto fue muy comentado en el vestuario y Leo Messi se vio obligado a intervenir entre las partes.

El argentino intentó poner paz entre ambos y pidió que en estas últimas semanas de competición remaran todos en la misma dirección. Ya tendrían tiempo a final de curso de decirse todo lo que tenían que decirse.

No es la primera vez que el segundo de Luis Enrique vive una situación tensa con alguno de los jugadores. Marc-André ter Stegen, Ivan Rakitic y Samuel Umiti también han tenido algún roce con el míster navarro.

