¡El colmo! Anulan pasaporte a César Miguel Rondón y su esposa en Maiquetía #17May

Este miércoles, el SAIME ubicado en el aeropuerto internacional de Maiquetía anuló los pasaportes del periodista César Miguel Rondón y el de su esposa, Floralicia Anzola, cuando intentaban viajar.

Los argumentos para realizar esta acción se basaron en que ambos documentos, supuestamente, fueron denunciados como perdidos.

Este martes el presidente, Nicolás Maduro, dijo durante un Consejo de ministros, que Rondón debería estar preso por “promover asesinatos y persecución”. La acusación surgió luego de que el periodista publicara su editorial “Nobleza y puputov”, en el que hace referencia al “escraché”, (acción intimidatoria que realizan los ciudadanos contra políticos).

“El tuit al que alude Nicolás Maduro tiene tres preguntas que no llaman a la violencia. Pregunto cómo se sienten las víctimas del escrache, que condeno (…) Mi editorial de ayer y otros tuits dejan clara mi posición sobre el escrache, al que no he dejado de condenar (…) No estoy de acuerdo con el escrache porque no creo en la justicia por propia mano”, aclaró Rondón.

Retuvieron a César Miguel Rondón @cmrondon en el aeropuerto, iba a un evento con @RLOZINSKI.

Anularon su pasaporte. — Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) May 17, 2017

ÚLTIMA HORA | VIDEO – Maduro: César Miguel Rondón y Tulio Hernández "deberían estar presos por promover una ruanda, una persecución" #16May pic.twitter.com/wbqybbTCnw — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) May 17, 2017

#URGENTE Después de las amenazas de Maduro, SAIME anula pasaporte en Maiquetia de Cesar Miguel Rondon y su esposa.pic.twitter.com/OsOUXWGsy0 — D'Santiago יְהוֹשֻׁע (@AmrJhs18) May 17, 2017

DC/EN