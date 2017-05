Edgar Ramírez se pronunció ante el asesinato de Armando Cañizales

🇻🇪Que no le quepa la menor duda a este gobierno indigno de que los jóvenes venezolanos serán nuestro Ave Fénix 🇬🇧 This unworthy government can rest assured that the Venezuelan youth will be our Phoenix. This 17 year old kid and musician named Armando Cañizales, was murdered by the impact of a tear gas can during yesterday's anti government protests in Caracas #Venezuela. We have the legitimate right to protest. Stop repressing us. Stop killing our youth. #Repost @vzlasinfonica ・・・ De un disparo silenciaron la viola de Armando Cañizales 17 años, un futuro inmenso por delante, y el deseo de un país que dé espacio a sus sueños. Ejercía el libre derecho a la protesta, al libre tránsito, a ser escuchado, al igual que su hermano, sus amigos y sus vecinos que hoy hacen vigilia en Bello Monte por su alma. Una bala en el cuello apagó su música, su nombre y su foto ampliarán la lápida que día a día crece a manos de la represión. Miembro de la Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo, Armando fue asesinado en medio de una desproporcionada violencia desatada contra ciudadanos desarmados. Es la víctma 31 de un mes en que la miseria a teñido de sangre jóven las calles de Venezuela. Paz a su alma y a la de todos los caidos, y aunque la música hoy nos suene a requiem, mas temprano que tarde volverán notas mejores y tu viola vibrará siempre en el recuerdo de quienes te conocieron. PlayStore #vzlasinfonica #VenezuelaSinfonica #vzlasinfonicaapp #Losmusicosdeduelo #Venezuela #juventud #orquestajosefranciscodelcastillo #armandocañizales #luto @armandocanizales

