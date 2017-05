Dolores en el costado izquierdo dejan a Miguel Cabrera fuera del lineup de Los Tigres

El venezolano Miguel Cabrera fue retirado a última hora del lineup del juego ante los Orioles debido a dolores en el costado izquierdo, anunciaron ayer los Tigres.

“Miggy” estaba apuntado para jugar en su lugar regular, como primera base. Fue golpeado por un lanzamiento en la mano derecho durante la derrota del martes, pero de cualquier forma jugó los 13 innings.

Pasó 10 días en la lista de lesionados el mes pasado debido a un tirón en la ingle, pero había comenzado los 12 juegos de los Tigres desde el 2 de mayo.

Con Cabrera fuera, los Tigres alteraron su alineación. Alex Ávila inició en la primera base y J.D. Martínez, que pegó dos jonrones el martes, se movió al tercer lugar de la alineación.

DC/UR

Miguel Cabrera has been scratched from tonight's starting lineup. Updated #Tigers lineup: pic.twitter.com/TvzEUC4Ryk

— Detroit Tigers (@tigers) May 17, 2017