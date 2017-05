Diferentes gremios sindicales realizan asambleas para decirle No a la Constituyente en Lagunillas

Representantes de diferentes sindicatos dieron a conocer el fraude de lo que significa la Constituyente para todos, siendo los más afectados los trabajadores petroleros así lo dio a conocer Iván Freites secretario de profesionales y técnico de la FUTPV, señalando que hoy en día la industria petrolera se encuentra bajo un terrorismo laboral y de corrupción.

“Que significa tener una constituyente sectorial o corporativista es mantener una cúpula sindical que se presto para quitarle todos los beneficios laborales a los trabajadores petroleros, estoy hablando de Will Rangel la FUTPV, es una federación corporativista este señor es parte del gobierno y la corrupción que el gobierno nacional le dio el poder para quitarle los beneficios a los trabajadores, es por ello que nosotros los trabajadores petroleros decimos que esta constituyente es cooperativista”, dijo Iván Freites.

Añadió Freites, que el gobierno pretende legitimar mediantes elecciones en donde no podrán participar todos los trabajadores junto a una camada de dirigentes corruptos, “hay seis secretarios ejecutivos en la COL, en donde no están pendiente de los trabajadores que están pasando hambre, calamidades, además no hablan de los 130 buses que transportan al personal que existían solo están funcionando 19, de 47 barcazas expropiadas solo 4 están trabajando, la gabarra 103 de perforación no tiene ni gasoil ni agua, no es posible que los trabajadores son víctimas de constantes asaltos en las gabarras y estos sindicales no hacen nada, estas son algunas de las cosas que está pasando en la COL”.

Aldo Torres, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica de Venezuela, indicó que han estado reuniéndose con los trabajadores tanto del sector eléctrico y petrolero, para alertar a los trabajadores sobre el mecanismo que piensa aplicar el gobierno Nacional con respecto a la desaplicación del contrato colectivo, la violación a nuestra constitución la cual traerá la eliminación de varios beneficios laborales. “Mi llamado es para todos los trabajadores del sector eléctrico que formulen sus denuncias antes la Fiscalía y Ministerio Público, por la serie de persecuciones y hostigamiento que están recibiendo por parte de la seguridad interna”.

Entre tanto Marcela Máspero, presidenta de UNETE dijo que luego de haber realizado un evento unitario en el Colegio de Ingenieros, en donde participaron representantes petroleros, eléctricos, UNETE e Industrias Básicas, para decirle no a la Constituyentes, “nos estaremos reuniendo con diferentes gremios para realizar un gran evento que se realizará el próximo miércoles en Maracaibo en la sede del colegio de médicos, nuestra intención es que se aplique lo que exigimos los trabajadores venezolanos”.

DC/NP