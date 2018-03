Detenido un hombre tras intentar matar a su ex mujer en el Zulia

El sujeto bajo un arranque de celos decidió acabar con vida de su ex pareja dentro de su propia residencia ubicada en el barrio Brisas del Marichal, parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Se conoció por información confirmada por el comisario general Biagio Parisi que José Gregorio Caruso y la mujer tenían dos años de separados; sin embargo el nunca aceptó que su vida no la compartiría más con su esposa, a quien durante años le dio una vida de golpes y desprecios.

A pesar que un tribunal había decidido interponerle una medida de restricción no le importó violentarla y fue hasta la residencia para ponerle fin a la vida de su ex, a quien siempre le enviaba a decir que “sino era para él no seria para nadie”.

Para José Gregorio ya los insultos no eran suficientes fue cuando decidió tomar su escopeta, calibre 16 milímetros y apuntar a la víctima; quien escapó y logró llegar hasta la Estación Policial Francisco Eugenio Bustamante a interponer la denuncia. En el sitio de los hechos se presentó una comisión de la zona para detener al sujeto con el arma incriminada.

DC/NP