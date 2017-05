Desesperada por no conseguir medicinas una abuela se suicidó tras dispararle a su nieta

Dos detonaciones de un arma de fuego anunciaron que se había tomado una drástica y desafortunada decisión en uno de los apartamentos del conjunto residencial Iveza, ubicado en la avenida Estadio de Puerto La Cruz.

Pasadas las 8: 00 p.m de este lunes, Annette Juliette Alonso de González intentó asesinar a su nieta de apenas nueve años. Fuentes extraoficiales explicaron que la niña padece de discapacidad motora.

Una vez que creyó haber cumplido su cometido, la mujer de 66 años haló el gatillo sobre sí misma y se propinó un disparo en la zona del mentón, de acuerdo al informe forense presentado la mañana de ayer.

Al momento del suceso, en el edificio se celebraba una reunión de condominio, por lo que el desespero de la gente no se hizo esperar luego de escuchar los balazos.

Los moradores del complejo habitacional pronto auxiliaron a la menor, quien fue trasladada hasta el hospital César Rodríguez de Guaraguao. Allí le observaron una herida en la región intercostal izquierda.

Debido a la gravedad de su lesión, la pequeña fue remitida al hospital Guzmán Lander de Barcelona, donde permanecía delicada de salud hasta el cierre de este edición.

¿Motivo?

Trascendió que Alonso de González estaba angustiada porque no conseguía los anticonvulsivos de la niña, además de otros fármacos para un padecimiento no especificado que ella misma sufría. Los parientes de ambas no quisieron declarar a la prensa.

Decadencia

Fuentes extraoficiales afirmaron este martes que Annette Juliette Alonso de González era una de las propietarias de la librería técnica Alonso, ubicada en la avenida 5 de Julio de Puerto La Cruz. Problemas económicos, de salud y el suicidio de una sobrina de la mujer apenas hace una semana, pudieron haber sido solo algunos de los motivos que la impulsaron a atacar a su nieta y quitarse la vida este lunes.

