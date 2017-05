Desalojan a niños del Hospital Binacional de Paraguaipoa por falta de electricidad

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Nora Bracho, miembro de la Comisión de Contraloría, denunció que en el municipio Guajira los habitantes llevan 6 días sin servicio eléctrico y las autoridades municipales, regionales y nacionales no se han pronunciado al respecto.

“El municipio Guajira tiene 6 días sin luz y este régimen corrupto e inepto pretende seguir en el poder a expensas del pueblo”, señaló la diputada.

La también secretaria general del partido Un Nuevo Tiempo en el Zulia recordó que para 2016 estaba previsto que se pusieran en funcionamiento los aerogeneradores del parque eólico “pero eso se convirtió en otro guiso para algunos personeros de este gobierno y por supuesto no hay respuestas para el único afectado, el pueblo”.

Pero la situación se torna más grave, según declaró el dirigente social, Diputado Ricardo Fernández, quien manifestó que “esta situación llevó a que los niños que se encontraban en el Hospital II Binacional de Paraguaipoa “Dr. José Leonardo Fernández” tuvieran que ser evacuados porque ni la planta eléctrica que ellos poseen funciona”.

Señaló que a los pobladores de Paraguaipoa les informaron que los transformadores se incendiaron por las lluvias recientes y que no saben cuándo serán reemplazados. “Aquí hay una falta de gobierno. Por un lado el alcalde Hebert Chacón no da la cara y por el otro, los responsables de Corpoelec dicen que no tienen forma de ejecutar el cambio de los transformadores”.

El “Tío” Fernández dijo que “los abanicos mollejúos que instalaron en el parque eólico, supuestamente para generar electricidad para la Guajira, no prenden ni el bombillo de una bicicleta”.

DC/NP