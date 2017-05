Denuncian que seis niños murieron por falta de quimioterapias en el Zulia

Valery Mora, Ángel Ortega, Jhony Michichi y Camila Berrueta son algunos de los infantes que han muerto por falta de fármacos y de la práctica de quimioterapias en la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas (FHEP), según denunciaron familiares.

Con pancartas en mano, los padres de los pequeños ejecutaron una protesta al frente de este centro de salud, ubicado en la prolongación de la Circunvalación 2, vía a Ciudadela Faría.

Yésica Páez, madre de Estefany Calderón, asegura que hay escasez de medicamentos. “No hay ni siquiera para un dolor. No hay solución, no hay bicarbonato, no hay yelcos, no hay nada”, dijo.

Con los ojos llorosos y un nudo en la garganta, el ama de casa aseguró que junto al cuarto de su hija, la semana pasada, se encontraban 10 pacientes, de los cuales cinco han fallecido. “No quiero que mi hija sea una de ellos”, clama.

Los padres exigen respuestas y calidad de vida para sus hijos. Páez afirma que ante la falta de respuestas, las madres decidieron organizarse para desarrollar la manifestación.

Comentan que el personal médico les dice que “en el hospital hay de todo”, pero no ven que haya la cantidad necesaria de insumos. Páez dijo que desde hace varios meses se presenta la falla.

Sin aire no hay “quimios”

“Al aire acondicionado lo reparan y se vuelve a dañar y así está”, afirma Yésica Páez.

Desde hace un mes no se encienden los aparatos que permiten la climatización en la zona donde se realizan las quimioterapias. Alrededor de 15o niños están afectados.

Un médico, con especialidad en Oncología Pediátrica que prefirió no ser identificado, explicó que a falta de aire acondicionado los niños corren riesgo de contraer infecciones si se les practica la sesión de tratamiento.

“Si al paciente no le dan quimioterapia, los mata la enfermedad y si le dan quimioterapia en estas condiciones se mueren infectados”, dijo una de las familiares.

Cuenta que se ha asustado. El viernes su hija estuvo hospitalizada y le decía: “Mami, por favor sácame de aquí, no me dejes aquí”.

La pequeña tiene seis años”, dice la madre, “yo no quiero ver morir a mi hija”.

Cartera de Salud trabaja

Richard Hill, secretario de Salud del Zulia, admitió la escasez de fármacos. “El Seguro Social suministra los medicamentos, pero hay algunas fallas”, dijo.

Detalló que de los dos chillers (unidades de enfriamiento) solo uno funciona y que se dañaron seis motores ventiladores que se tuvieron que mandar a embobinar, porque no se consiguen nuevos. “Si entre hoy (ayer) y mañana (hoy) no se soluciona, ubicaremos a los niños en otras de las áreas del hospital”, anunció.

