Dentro de la Inminente Transición Histórica ya próxima a vivir Venezuela. Por José Contreras (@contrerasj402) 

Nos corresponde Moralizar Nuestros Procesos Sociales y Políticos

Un rumbo con tres propósitos:

Para perfilar mi propuesta de moralizar nuestros procesos sociales y políticos después del restablecimiento de la Democracia Soberana, voy a sugerir tres (3) principios generales: 1) Que el Estado nos moleste lo menos posible; 2) Que las leyes se cumplan para todos; y 3) Que mejore nuestra calidad de vida. Con estos principios generales se quiere sintetizar todos los propósitos que, en función de la persona como fin absoluto del orden social y político, importan a los efectos de marcar el rumbo de las políticas públicas.

1) Que el Estado nos moleste lo menos posible ?. Si es en serio que vamos a pensar el orden social y político desde y para la persona humana, es entonces inevitable concluir que quien tiene dignidad es la persona y no el Estado; que el Estado tiene sentido en tanto está al servicio de la persona y de su libertad, y no al revés. Como primera consecuencia de esto, la persona es y debe ser constructora y generadora del orden social y político del cual forma parte el Estado mismo, y este último no puede limitar en ningún modo la acción edificante del individuo en cuanto a su iniciativa particular, a menos que, en virtud del principio de subsidiariedad, el Estado tenga que asumir responsabilidades propias de los particulares mientras éstos no puedan.

No puede ser que, especialmente, la libertad económica, derrotero de la iniciativa personal, sea limitada por el Estado. Esta situación sólo acarreara, siempre, la imposibilidad de lograr desarrollo, y el deterioro de los sistemas políticos. (1ra parte hasta próxima entrega)

*Despertemos la Conciencia Ciudadana para construcción de la nueva sociedad y desde luego la nueva Venezuela*

*Libertad-Justicia-Democracia Soberana*

DC / Ing. José Contreras / Pte. Movimiento de Salvación Nacional Zulia / contrerasj402@gmail.com / @contrerasj402