Dan al aguacate un insólito uso y la Red se indigna

El ingenio de algunos establecimientos para servir comida parece no conocer límites. Este es el caso de la cafetería Truman Cafe de Melbourne, Australia, donde han empezado a servir café… contenido en aguacates. La insólita bebida ha sido bautizada como ‘avolatte’.

El restaurante compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se muestra cómo se prepara lo que denominan como una fusión de dos “obsesiones” de Melbourne: el café latte y los aguacates.

Sin embargo, el experimento culinario no parece ser del agrado de muchos consumidores, como lo demuestra el hecho de que la Red se haya llenado de comentarios de indignación y de memes.

“Están enfermos”, escribe el usuario de Twitter, Agustin Ochoa‏, mientras que otro, Phil Ervine, tuitea: “raras son las veces que me quedo sin palabras”. Una usuaria llamada Eva bromeó asegurando que hay que parar esta novedad “por el bien de la humanidad”.

Caffè latte served in an Avocado skin. I'm not often lost for words. pic.twitter.com/cSNZ3yWxVF

Me, when I see you buying avocados for an avocado latte: pic.twitter.com/SyIFV0p42q

You order a coffee these days and are presented with one of these. An Avolatte. A latte, in the skin of an avocado. We saying @DAVEPETHARD pic.twitter.com/iMXBOQjids

— Ryan Wilson (@RyWil1311) April 28, 2017