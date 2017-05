Daddy Yankee reveló que no quiere trabajar más con Don Omar por “irresponsable” (Video)

El famoso reggaetonero soltó esa perla durante un entrevista radial con el presentador Enrique Santos. Pese a la declaración, puntualizó que no hay enemistades y que admira la carrera de su compatriota.

El puertorriqueño Daddy Yankee expresó que no vuelve a hacer música con Don Omar. “Es una relación de amor y odio, en términos labores no hay relación, no puedo porque pasaron muchas cosas que pasaron en la gira donde le falló al contrato(…) Personalmente estoy bien, lo respeto como artista, el talento (…) Que no podamos trabajar no quiere decir que lo odie”, dijo el intérprete de “Shaky, Shaky” sobre su colega al ser entrevistado por Enrique Santos en la estación radial IHeart.

Daddy Yankee explicó que su relación con Don Omar no tiene planes a futuro, en tanto aclaró con insistencia que no hay ningún tipo de rivalidad: “Yo lo respeto como individuo, respeto su carrera, lo respeto como artista, por el talento que él tiene (…) Que no podamos trabajar juntos, eso no significa que seamos enemigos”.

