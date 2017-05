¡Criminal! Tres niños murieron al ser quemados por el esposo de su bisabuela

Una niña de 2 años de edad, un menor de 3 años de edad y otro de 6 años de edad, que sufría de parálisis cerebral, murieron el domingo como consecuencia de las quemaduras que le ocasionó la pareja de la bisabuela de los menores, Emilio Lugo, al rociar con gasolina la habitación en la que vivían junto con su madre Yuliana Clemente, de 25 años de edad, el domingo a las 12:00 de la noche en Caucagua, sector Merecure. Los niños sufrieron quemaduras en 80% de sus cuerpos.

Clemente, que tiene lesiones graves en sus orejas, espalda y caderas, acudió ayer a la medicatura forense y relató que Lugo tomó un tobo de gasolina y lo lanzó por la ventana de la habitación, luego de que la vio conversando con un amigo. Los menores dormían y ella estaba sentada en la cama cuando comenzó el incendio. Entre el humo y la confusión abrió la puerta y los vecinos ayudaron a sacar a los pequeños, que fueron trasladados al Hospital de Caucagua donde no los recibieron pues no contaban con insumos para atenderlos. Se dirigieron al Seguro Social de Guarenas y allí recibieron la misma respuesta. La última opción fue el hospital Domingo Luciani, pero la niña falleció en el trayecto mientras que los varones murieron minutos después de su ingreso.

Clemente dijo que Lugo, al verla con un amigo, le dio un ataque de celos. Los dos hombres habían discutido más temprano. Lugo resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial mientras que el amigo a la mujer fue detenido. Una vez dado de alta, Lugo cometió el crimen.

“Él me tenía acosada desde hace un año. Yo hago un llamado a las mujeres para que denuncien, porque si yo lo hubiese hecho hoy tuviera a mis tres hijos”, indicó la joven.

Emilio Lugo es pareja de Rosa Zerpa, abuela de Clemente, y por esa razón la mujer no denunció el caso ante las autoridades, además Zerpa es la dueña de la habitación en la que Yuliana Clemente vivía y sentía temor de que su familiar la botara del sitio con los menores.

“La comunidad le destrozó la casa y querían linchar a ese hombre, pero en eso pasó una patrulla y lo ayudaron. Él está preso; sin embargo, mi abuela peleó conmigo porque me culpa por la detención de su esposo y me exige que le pague los daños causados. Yo lo perdí todo; lo material lo recupero, pero ¿quién me devuelve a mis niños?”. Expresó Clemente desde la morgue de Bello Monte, mientras se cubría las heridas con un suéter blanco, debido a la cantidad de moscas que hay en la medicatura forense. Un funcionario le recomendó que se saliera de la sala de espera para evitar infecciones.

Yuliana Clemente está bajo el cuidado de su tía y primas; se encuentra a la espera de su madre que vive en Colombia y está próxima a llegar. La joven comentó que se irá del país junto con su progenitora.

DC/EN