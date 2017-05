¡Criminal! Denuncian que niño de 11 años fue torturado por la GNB en Maracaibo #18May

Niño quemado con bomba lacrimogena es atendido en clínica de Maracaibo. Su madre Daysi González denuncia que el pequeño le comentó que fue amarrado y quemado por funcionarios de la GN quienes estaban en el sitio despejando una protesta en Mara Norte cerca del Sambil. La Fiscalía 30 investiga el caso. #Venezuela #Zulia #insta #historias #sucesos #Maracaibo #protestas #siguen #sucesos #militarizada #mayo #abril

