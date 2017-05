¡Conmovedor! “Te espero mamá” fueron las palabras de la hija de Patricia Schwarzgruber antes de salir a marchar

Y ella me pone la gorra y me dice : "te espero mamá " …. sería mentirles que a uno no se me arruga el corazón y piensas muchas cosas, pero ellos son nuestro motivo de lucha y seguir defendiendo nuestro país 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 Hoy las mujeres alzamos la voz una vez para gritarle a este gobierno NO NOS MATEN A NUESTROS HIJOS !!!! Vamos Venezuela!!!! #6M

