Comunicado para la Historia, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

El encuentro sostenido por la comisión nombrada por Nicolás Maduro, para el tema de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que coordina Elías Jaua, con la conferencia Episcopal Venezolana presidida por el Monseñor Diego Padrón, y las posteriores consideraciones públicas emanadas de esa reunión expresadas por sus protagonistas, reflejan por un lado la desesperada actitud del régimen de querer embarcar en la propuesta a la representación de la Iglesia en Venezuela o a cualquier institución o individualidad, que le dé algo de respiro a un planteamiento que a todas luces, no sólo es inconstitucional, porque ni el Presidente ni ningún poder constituido tiene la facultad de convocarla, porque es prerrogativa del pueblo venezolano en referéndum el único facultado, sino que además se circunscribe en la estrategia develada del régimen desde finales de diciembre de 2015, para distraer al País e impedir cualquier tipo de elecciones, así estas estén consagradas en la vigente Constitución Nacional como el Referéndum o vencidas como las de gobernadores de estado.

El mamarracho constituyente de Maduro como estrategia es tan malo, que además del rechazo de más del 80% de los venezolanos, hay que agregar a densos sectores del Chavismo que ya se están organizando en Frentes de Defensa de la Constitución de Chávez de 1999, porque para ellos es inentendible, como para el resto de los venezolanos, que si hasta hace pocos meses la “bicha” era la mejor del mundo, palabras expresadas tanto por Hugo Chávez, como por el propio Maduro y el defensor del pueblo, quien la calificó en muchas ocasiones, como la más perfecta y desarrollada en materia de derechos humanos del planeta, como es que ahora, pocos meses después eso no es verdad y utilizan este atajo inaceptable, para tratar de distraer al pueblo y volver a esquivar lo que es el anhelo de casi toda la población, la convocatoria de unas elecciones, que restituya el derecho al voto conculcado, para que seamos los venezolanos quienes determinemos el rumbo de la Nación.

Comenzando 2016 varios voceros del régimen aseguraban que en el País no había condiciones para hacer elecciones, porque no era prioridad del pueblo, que lo esencial era abordar el problema económico y en este tiempo lo que han hecho es agravarlo, basados en esa anti democrática e inconstitucional premisa, hicieron todas las trampas y perversidades posibles para impedir el referéndum revocatorio del Presidente de la República y así lo hicieron; inventaron lo del diálogo falso y engañoso para seguir la distracción y sepultaron las elecciones de gobernadores; pero la cuerda no les da más, por eso el ardid constituyente lo rechazan Eustoquio Contreras, Héctor Navarro, Giordani, Barreto, Rodríguez Torres, Nicmer Evans, oficiales activos de las Fuerzas Armadas, quien hasta hace poco era el Presidente de PDVSA Rafael Ramírez y su familia y muchos chavistas en toda la Nación. De allí que, cuando la Conferencia Episcopal en un comunicado para la historia manifiesta, que Venezuela no necesita una nueva Constitución, sino que el gobierno cumpla la actual y que el pueblo lo que reclama es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas, está interpretando el sentimiento de la inmensa mayoría de los venezolanos; que viendo frustrada la salida democrática, pacífica, constitucional y electoral enarbolada en estos 17 meses, se mantiene y mantendrá firme protestando en las calles, hasta lograr lo que es inminente lograremos, unas ELECCIONES GENERALES para enmendar el crimen del RR y elegir nuevas autoridades legislativas, regionales y municipales, que permitan una salida a esta honda crisis de gobernabilidad y legitimidad por la que Maduro ha conducido a Venezuela. Jaua y la comisión le plantearon a la CEV mediar con las fuerzas democráticas, pero que les quede claro que la única mediación que vale es, la consulta a la soberanía.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes” PSB.

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP