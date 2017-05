¿Cómo entender la trampa constituyente? Por Darwin Chávez (@darwinch857)

LA TRAMPA (I). No hay ninguna duda que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente es una trampa de Maduro contra el país y no sólo contra la disidencia. Incluso parece una trampa contra él mismo. Pero en el marco de esa iniciativa hay una serie de hechos y conductas que me llamaron poderosamente la atención. Cuando el Presidente hizo el anuncio en el marco de sus palabras ante la escuálida marcha oficialista por el Día de los Trabajadores, quedé convencido que la jugada tenía dos objetivos. El primero postergar indefinidamente no sólo las elecciones regionales y municipales, sino también las presidenciales de 2018 y todo en el marco de la pérdida de la vocación electoral en el Gobierno. El segundo objetivo, en aquel momento era diseñar una Constitución a la medida de las nuevas necesidades del oficialismo y que son totalmente distintas a las que tenía Chávez en 1999. Ahora quieren institucionalizar la dictadura y preservar el poder sin necesidad de ir a elecciones. Todo eso lo analizamos en Verdades y Rumores pocas horas después (LEA: http://verdadesyrumores.com/crisis-la-trampa-constituyente-de-maduro-o-la-trampa-es-para-el/). Pero luego que pude observar la cadena presidencial en la cual Maduro firmó la primera versión del decreto de convocatoria de la Constituyente modifiqué mi apreciación inicial. Los dos primeros objetivos se mantenían, pero se modificó mi percepción sobre las razones de la jugada. En la alocución presidencial se evidenció que le costó más que de costumbre mantener la coordinación en sus ideas, pero además sudaba copiosamente. El rostro de Maduro era de contrariedad y preocupación. Pero el “carómetro” arrojó resultados mucho peores con los presentes. Nadie estaba feliz. Ni siquiera estaban relajados. Los que no estaban con gestos muy molestos, tenían la angustia marcada en sus caras. El rostro de Diosdado Cabello era de mucha, pero mucha molestia al igual que el de Adán Chávez. Pero en los demás había miedo e incertidumbre. La sonrisa cínica de Jorge Rodríguez se ausentó. Incluso Elías Jaua ni siquiera pudo articular un mensaje coherente cuando Maduro lo invitó a dar su opinión. Parecía un funeral y el difunto estaba en el medio del salón. Luego de ver y analizar todo eso quedé convencido de varias hipótesis. La primera que todo era una jugada personal de Maduro y que la medida se la vendió alguien o un grupo de influyentes. La segunda, que la convocatoria a la Constituyente no fue producto de un consenso interno. Tercero, que posiblemente están llevando al Presidente a cometer ese error ¿Cuál error? Más bien debemos de haber en plural: errores. El primero es pretender que el país y el mundo le van a aceptar una ANC con integrantes escogidos por las organizaciones sociales del oficialismo y no por el pueblo en el ejercicio de su soberano derecho a votar y elegir. Y el segundo, es que pretenden borrar el texto constitucional vigente en relación con el paso de llamar a un referendo consultivo para preguntar al pueblo si quiere o no una Constituyente, cuando eso es absolutamente ilegal. El tercero, es que esa medida cayó muy mal en el Chavismo ortodoxo que ve el movimiento como un parricidio contra la Constitución que Chávez creó. Por eso las reacciones de Eustoquio Contreras y la Fiscal General de la República, entre otros. Y el cuarto, es que no previeron que la presión nacional e internacional los pudiera llevar a que los constituyentes sean electos mediante el voto directo, secreto y universal lo que los deja a expensas del castigo popular. Por eso es importante recordar la hipótesis de los errores “inducidos” ¿Por qué aplica en este caso? Porque la Constituyente, bien sea el referendo consultivo o la elección de sus integrantes, se puede convertir en un plebiscito que acabe con el proceso de Chávez mediante una derrota abrumadora. Eso sería una salida sin mucho dolor para el país, pero una catástrofe para el oficialismo. Son tantos los errores que encierra la propuesta de Maduro, que el decreto que firmó el domingo no es igual al que entregó ante el CNE, porque ahora si hablan del voto directo, secreto y universal y no de una selección dentro del propio Chavismo ¿Será un error? Los días por venir nos darán una respuesta.

LEOPOLDO. La tarde y noche del miércoles 3 de mayo el país y hasta el mundo vivió expectante lo que estaba supuestamente ocurriendo con Leopoldo López. Todo comenzó con un mensaje de twitter del muy respetado colega periodista, Leopoldo Castillo, en el cual alertaba que habían trasladado a López al Hospital Militar en grave estado de salud. Eso desató toda clase de especulaciones. Ahora bien, los detalles sobre lo vivido los conocen cada uno de ustedes en su mayoría. Lo importante aquí es saber qué fue lo que verdaderamente ocurrió ¿Fue un montaje de Voluntad Popular para sacar del aislamiento a Leopoldo? ¿Fue una jugada del Gobierno para desviar la atención sobre la repudiable jornada de represión que volvió a enlutar al país? Todo queda en el margen de lo posible en un país que va de montaje en montaje y de susto en susto. Sobre la primera hipótesis consulté a amigos en Voluntad Popular y nadie sabía explicarme con exactitud qué era lo que había sucedido. Pero además al ver las señales de dolor de Lilian Tintori y la madre de Leopoldo, se puede descartar que todo sea un montaje a menos que ambas damas sean extraordinarias actrices. En cuanto a la hipótesis que haya sido el Gobierno que lo hizo para bajar el tono de las críticas por la represión del día, creo que tampoco aplica como para considerarlo una maniobra oficial y de consenso. Si fuera un rumor sobre algo distinto a represión y violaciones a los derechos humanos, estaría de acuerdo. Pero resulta que el trato inhumano que se le da a Leopoldo entra en el expediente de atrocidades oficiales y no matiza las críticas. Uno de los aspectos que llama la atención es la rapidez con la cual Diosdado Cabello, carcelero personal de López, en su programa de TV desmiente la supuesta crisis de salud y además muestra una “fe de vida” mediante un video. Video que por cierto ha sido bastante cuestionado en su veracidad por algunos detalles técnicos que pudieran conducir a pensar que hay algo de poco veraz. Pero además es improbable que Leopoldo Castillo se preste para una maniobra oficialista. No sé qué pueda estar detrás de ese rumor, pero de que no es normal y casual estoy totalmente seguro.

LA TRAMPA (yII). Ahora bien el proceso constituyente es una realidad que la oposición no puede obviar ¿Cuál debe ser su conducta frente a la convocatoria? Todo depende de cómo vaya evolucionando el tema. Si el Gobierno a través del CNE y de la Sala Constitucional logra dos de sus objetivos primarios: elección fraudulenta de los integrantes y la omisión del referendo consultivo; no vale la pena participar y el enfoque debería ser denunciar con fuerza y salir a la calle para boicotear la pretensión oficial. En esas condiciones con una elección sesgada y direccionada por el propio régimen, no les queda otro camino. Pero si la disidencia logra mediante la presión interna y externa que se llame al referendo consultivo, debe entonces dedicar todos sus esfuerzos para que el voto castigo contra Maduro niegue masivamente la convocatoria. Lograr que el gobierno pierda la consulta de forma abrumadora, sería convertir el referendo en un plebiscito. Pero si se saltan el paso de la consulta y aceptan que la elección de los constituyentes sea hecha por el pueblo y no mediante una elección de 2do o 3r grado, la oposición debe presentar a sus mejores candidatos y tratar de ganar la mayoría más que absoluta de la ANC. En ambos casos sería un “todos contra Maduro”. Esa derrota también sería un plebiscito. Pero además permitiría llamar a elecciones generales, renovar todos los poderes y además crear una nueva Constitución que permita la refundación de la nación luego de esta muy oscura etapa. La MUD como guía principal de la disidencia debe jugar con inteligencia para recuperar la ofensiva. Una de las dificultades será lograr que el ciudadano entienda que en condiciones ideales y legales, el proceso constituyente abre las puertas para el cambio que la mayoría anhela. Hay que actuar con cabeza fría. No solo lo debe hacer la dirigencia opositora, sino el pueblo. Y no olvide la MUD que nunca más debe desactivar la agenda de calle.

¿ARREGLO? La marcha de la oposición en Maracaibo este miércoles 3 de mayo generó muchas “dudas razonables” sobre el comportamiento de algunas líderes políticos. Recordemos que ese día estaba previsto que se marchara desde Delicias Norte hasta La Barraca. En las horas previas las dos MUD que hay en el Zulia se reunieron con el fin de hacer las coordinaciones. Algunos proponían cambiar la actividad a asambleas en las parroquias, pero la mayoría rechazó tal propuesta. Todo estaba listo y no se esperaban sorpresas, pero de pronto el mismo miércoles muy temprano comenzaron las dudas cuando alguien de la MUD gris envió una cadena de WhatsApp invitando a la rueda de prensa que se daría con el mayor general Tito Urbano, comandante de la REDI Occidente ¿Rueda de prensa? Pero si eso no había sido discutido y aprobado, dijeron los conocedores de lo discutido. Y como es que la invitación a los medios no la envían los colegas que manejan la Unidad de Medios de la MUD gris, sino uno de sus miembros ¿Raro? Raro es poco. Con muchas dudas comenzó la marcha y al llegar al sitio donde estaba el bloqueo, alguien hizo una selección de los líderes políticos que ingresarían a conversar con el mayor general. Eso dejó a varios partidos sin presencia como Primero Justicia y Voluntad Popular que no tuvieron representación, porque no estaban convidados. Lo más extraño es que ante el discurso partidista del general, la mayoría casi absoluta de los líderes presentes no dijo nada Y lo peor es que ante el comentario del alto oficial sobre la violencia de los protestantes, tampoco nadie salió en defensa de los ciudadanos. Todos en su momento callaron ante las críticas del general. Me cuentan que sólo Carlos Alaimo elevó su voz de protesta en un momento ¿Por qué los demás no hicieron nada? Vaya usted a saber las razones de su silencio. El momento cumbre fue cuando la representación de la oposición salió de la instalación militar y recibieron una pita abrumadora y severas acusaciones de traición. Se caldearon los ánimos. Hubo empujones y forcejeos. Hasta se lanzaron golpes entre los presentes. Este tipo de cosas ocurre cuando la política se basa en maniobras y acuerdos subterráneos. Ese encuentro con el mayor general lo organizó la MUD gris, pero nunca lo mencionaron en las reuniones de coordinación ¿Cómo calificaría usted lo ocurrido?

CHAVISMO. El auge y caída del Chavismo como modelo político es digno de un profundo estudio. Fue un movimiento de masas que se basó en la redención y justicia social, pero que terminó hundido en el fango de sus errores y de la más dantesca corrupción jamás conocida en la historia del país. La corrupción de la IV República y que fue la bandera de Chávez, palidece ante el desfalco nacional que se ha perpetrado en más de 18 años de fallida revolución. Pero lo peor es que el Chavismo cae porque le falló a la gente. Engañó a quienes creyeron en el discurso que los visibilizaba, pero que no les resolvía de fondo sus problemas. Y engañó a quienes creyeron en sus promesas de casas, calidad de vida y bienestar, pero que ahora despiertan del sueño y se dan cuenta que la pesadilla ahora es peor, porque siguen viviendo en un rancho que está en malas condiciones o que ahora viven en una solución habitacional de la GMVV que se está cayendo. Despiertan con sus neveras vacías y con los más pequeños llorando de hambre. Despiertan empujados por la necesidad y se van a un basurero a buscar algo que les sirva para saciar su necesidad de alimentos. Pero además ahora les cuesta dormir porque al malandro tradicional del barrio se le suman los colectivos que llevan más violencia al cerro. El cerro cuyos habitantes comenzaron a bajar y a actuar en los sucesos ocurridos en sectores como El Valle, El Paraíso y la cota 905 en Caracas. Los cerros ya no están de forma monolítica con el Chavismo. Están recuperando la conciencia producto del hambre y la arrechera (disculpen) porque los engañaron. Y los engañaron porque les prometieron de todo y ahora le salen con unos Claps que llegan esporádicamente. Por eso los cerros ya no bajan a vitorear a la revolución, sino para cacerolear y saquear. Ya no bajan para ser parte de la comparsa, sino para lanzar huevos y piedras a los supuestos líderes revolucionarios. En Venezuela hay hambre y entre quienes más tienen hambre está ese pueblo que era chavista y que ahora es parte de la disidencia. El Chavismo se cae y por eso sus cabecillas ahora no quieren elecciones, porque saben que ese pueblo molesto los está esperando para darles un enorme castigo. El Chavismo pasa a la historia como un modelo que debe ser evitado por otros pueblos, porque sólo trajo miseria y corrupción cuando lo tuvo todo: dinero y respaldo popular para convertir a Venezuela en una nación de primer mundo, pero la convirtieron en una vergüenza mundial, en un deplorable ejemplo de derroche y fracaso. Pero en sus horas más bajas agregan otro elemento a su expediente nocivo y es la represión. Las imágenes y testimonios sobre la represión que aplican la GNB y la PNB, además de los colectivos, genera indignación. Una revolución que es capaz de lanzar una bomba al pecho de un manifestante. Una revolución que lanza lacrimógenas a personas de la tercera edad. Una revolución cuyos defensores usan una tanqueta para arrollar a los manifestantes. Eso no es revolución. Están quedando como una revolución sin pueblo y conciencia. Como una revolución que prefiere condenar al país a la destrucción, antes que darles el poder del voto a los ciudadanos. Son un pésimo ejemplo de lo que no se debe hacer. Son el mejor ejemplo de cuando se quiere hundir y destruir a un país y lo logran con manifiesto éxito. Por eso y mucho más, el Chavismo está en caída.

CURIOSO. En medio de la crisis política que se vive en el país han venido ocurriendo hechos cuyos detalles son bien curiosos, porque el comportamiento de los cuerpos de seguridad que más resalta es la represión brutal. Resulta que en el marco del trancón que convocó la MUD para este martes 2 de mayo, en uno de esos actos ciudadanos que se vivieron en Maracaibo un grupo de motorizados de la Guardia Nacional llegó al sitio y eso generó temores en los presentes. Uno de los efectivos de la GNB se acercó a quien presumió era el líder del trancón y con mucho respeto le dijo más o menos lo siguiente: “Nosotros también estamos contra Maduro. Queremos que se vaya. Deseamos un cambio. Pero debemos cumplir con nuestro trabajo” Acto seguido, los militares sin agredir a nadie quitaron los obstáculos de la vía y le pidieron a los presentes que continuaran con su protesta sin bloquear la vía. De inmediato se fueron y todo siguió su curso. Este tipo de detalles sirve para testear parcialmente el apoyo interno que tiene Maduro en la Fuerza Armada ¿Es muy significativo lo ocurrido? Por ahora no.

UNIDAD. Ante las manifiestas y claras diferencias que existen entre las dos MUD del Zulia, conversé con uno de los integrantes de una de ellas. Le consulté si había realmente una división y tajantemente me dijo que no, que había objetivos distintos ¿Cómo qué objetivos distintos? Y la explicación fue clara: “Estamos unidos en la necesidad de acelerar el cambio en Venezuela, pero con objetivos totalmente diferentes. En la Unidad Zulia queremos el cambio sin cartas ocultas o jugadas fuera de tono. Queremos que salga Maduro y el modelo que sólo ha generado miseria y corrupción. Creemos en la refundación del país para extirpar el daño que el Chavismo le ha hecho. Del otro lado, quieren un cambio en cohabitación, con negociaciones, dándole oxígeno al Gobierno. Ellos juegan la política con cálculos y sus aspiraciones electorales están por encima de los intereses de la mayoría. Por eso el pueblo ve dos conductas distintas. Una que frentea y reta al Gobierno. Pero ven la otra que juega con guantes de seda para no incomodar o violentar acuerdos”. Con esa explicación desaparecieron las dudas que tenía.

POSICIÓN. Juan Pablo Guanipa y Primero Justicia siguen a la vanguardia de la oposición en el Zulia, mientras otros están muy callados. Ante la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, él fue uno de los primeros que salió a rechazar la jugada de Maduro con mucha fuerza. La tolda amarilla viene haciendo un buen trabajo con su dirigencia en la intensa agenda de calle que acumula más de un mes. No es fácil ser parte de este proceso que puede ser histórico, porque hay mucho en juego y el Gobierno usa toda la represión posible para reducir a la disidencia. Ese tipo de trabajo le generará seguramente buenos dividendos porque el pueblo evalúa el comportamiento real de la dirigencia política.

EL VOTO. Los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país y que han puesto en serio peligro no sólo la realización de las elecciones regionales y municipales, sino que también están en pico e zamuro las presidenciales de 2018, me hicieron recordar una amena conversación que sostuve con el líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, Carlos Alaimo, hace varias semanasy en la cual hizo mucho hincapié en la necesidad que los venezolanos recordemos y recuperemos el valor que tiene el ejercicio del voto como raíz de la democracia real. En aquel momento Alaimo presagiaba que el Gobierno iba a estrechar el cerco a las elecciones, tal como está ocurriendo en estos difíciles momentos. Coincido con él plenamente, porque el Gobierno no le interesa que la gente pueda expresarse libremente mediante el voto.

INJUSTICIA. El pasado 30 de abril se cumplió el segundo año de la injusta detención de expresidente de Operaciones Acuáticas de PDVSA Occidente, Larry Linares, por aquel caso del contrato de compra de 40 lanchas y que gracias a su compromiso con la empresa logró salvar de las garras de los enchufados. Entre las cosas que le acusan está que supuestamente el contrato era fantasma, pero resulta que en septiembre de 2016 PDVSA envió a la Fiscalía un oficio explicando que el contrato aún estaba vigente y que se mantenía la relación con la empresa en los Estados Unidos, porque faltaban por ser entregadas ocho de las lanchas compradas. Y si el oficio de Petróleos de Venezuela reconoce que el contrato existe ¿Entonces cómo es que acusan a Linares de un contrato fantasma? Lo peor del caso es que ese oficio aún no llega a la Fiscalía en Maracaibo y la juez desde diciembre 2016 lo solicitó y no lo ha recibido. Ese documento representa la libertad de Larry Linares, porque demuestra que no hay delito. Sus familiares esperan que en la audiencia prevista para el 11/05 se haga por fin justicia ¿A qué enchufado se le cayó ese negocio que se ensañó tanto con Linares?

AUMENTOS. Los constantes ajustes del salario mínimo y del bono de alimentación tienen en serios apuros a la mayor parte de las Alcaldías del país, porque no tienen los recursos para poder aplicar dichos incrementos. Eso demuestra la grave improvisación que reina en el Gobierno nacional que aplica los aumentos, pero no entrega los recursos a los municipios para que puedan cumplir con su personal. En el caso de la Alcaldía de Maracaibo que ha venido cumpliendo con los ajustes, aunque con muchas dificultades, es difícil seguir la velocidad de los aumentos porque los ingresos han mermado. La Alcaldesa Eveling de Rosales ha hecho malabares para cumplir con sus trabajadores. Si la municipalidad marabina tiene esos problemas, imagínense aquellas Alcaldías que carecen de ingresos propios y dependen casi que exclusivamente del situado constitucional y los créditos adicionales. Hay municipios en los cuales aún no pagan los aumentos de finales del año pasado.

ELECCIONES. Pero no las que la mayoría quiere, sino que el Colegio de Contadores Públicos de estado Zulia debería elegir a su nueva junta directiva el próximo 13 de mayo. En el último programa de “La Pata de Colibrí” que hago con mis amigos Francisco Rojas, Ángel Monagas, Dámaso Jiménez y Ronald Rodríguez, tuvimos como invitado a uno de los aspirantes a la presidencia, James Ramos, con quien conversamos sobre su propuesta a los contadores públicos. Ramos tiene ideas bien interesantes sobre el protagonismo real que debe tener ese colegio ante la crisis, porque los problemas del país están afectando a sus agremiados y la actual directiva permanece muda ante eso. Creo que James Ramos le puede imprimir un dinamismo importante al Colegio de Contadores Públicos. Ojala si se realicen esas elecciones.

SOLIDARIDAD. Mi respaldo a los colegas del diario Versión Final y a su presidente-editor, Carlos Alaimo, ante la agresión de la cual fueron víctimas y que es parte del triste capítulo de la represión que vivimos los periodistas y medios de comunicación en la difícil etapa del conflicto político en el país. No hay, ni habrá razones que justifiquen ese ataque del cual fueron víctimas.

ANORMAL. Venezuela se ha convertido en un país bizarro. Desafortunadamente los difíciles acontecimientos que se viven día a día, a veces nos impiden a identificar los rasgos de ese país bizarro, donde lo anormal se ha hecho normal y hasta se celebra con bombos y platillos. Hace algunos días leí unas informaciones sobre que el Metro de Maracaibo había recuperado 31 buses que estaban dañados y que habían sido reincorporados al servicio de Metrobus. Días después la misma empresa dijo que había incorporado cinco trenes al sistema. Y aquí se evidencia como lo anormal se hace normal y además se festeja. No se trata de Metromara, sino del país que tenemos. Esa empresa no es el problema, el problema es el deterioro del país y de nuestra conciencia. Somos un país donde no hay un gobierno, sino un experimento comunista que vive de relanzamiento en relanzamiento y no diseña y ejecuta políticas públicas que verdaderamente hagan que no sea necesario festejar que se recuperan 31 buses y cinco trenes, porque eso nunca debió estar inoperativo. Este es el Gobierno de la improvisación, del show y de la farsa. Lo normal debe ser que todo funcione, que los servicios públicos reciban el adecuado mantenimiento, que los cuerpos de seguridad hagan su trabajo de combatir el hampa y que tengamos un gobierno que gobierne en función del país y no de su ambición de poder. Que me disculpen mis amigos de Metromara por haberlos tomado como ejemplo. En algo el Chavismo si ha sido muy exitoso: en destruir el país.

DC / Darwin Chávez | Verdades y Rumores |@darwinch857 | darwinch67@gmail.com