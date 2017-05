Cómo decirle a un chico que te gusta

Decide cómo te sientes sobre la persona que te gusta. Los sentimientos románticos pueden ser bastante confusos. Tómate unos días para conocer tus sentimientos y sigue algunos de los consejos que encuentres en este artículo. Si actúas muy pronto, es posible que tus sentimientos cambien con el tiempo.

Hazte preguntas como esta: “¿Realmente me gusta este chico, o es solo un capricho?”, “¿Qué cosas me gustan de él?”, “¿Cuál es el resultado que estoy buscando?” Si no puedes responder estas preguntas, trata de conocerlo mejor antes de proceder.