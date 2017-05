Coalición cristiana del Zulia se manifiesta en contra de la Constituyente e invita a una caminata de oración

La coalición cristiana del Zulia fijó su posición con respecto a la grave crisis que atraviesa el país, y que se ha acentuado en estos últimos días con el deterioro de la alimentación, la salud, la seguridad y la perdida de valores fundamentales en la sociedad civil.

En visita a nuestro medio los pastores Helímenas Espina, presidente de la coalición cristiana; Miguel Ángel León y Jury Castro, ambos voceros de esta organización cívica y cristiana, manifestaron su rechazo ante la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que la misma no es la necesidad principal que atañe a los venezolanos, aunado a que la misma no cumple con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 5,70,347 y 348, en los que se establece claramente que es el pueblo en que tiene el deber y poder de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y no como lo ha hecho el actual presidente Niolás Maduro, pasando por la Constitución y por la voluntad de los ciudadanos.

De manera enfática señalaron que ellos no están de parte ni de uno, ni del otro bando, pero si del lado de los venezolanos que sufren a diario para llevar alimentos a sus hogares, comprar medicinas para sus enfermos o se ven afectados por la inseguridad reinante. Por lo que como representantes de la iglesia cristiana tienen el compromiso de “ponerse del lado de la justicia y la verdad, que es lo único que puede garantizar la verdad en Venezuela”.

Por lo que interpretan que como venezolanos y hombres de la iglesia no pueden apoyar, ni respaldar cual tipo de acción que vaya en perjuicio de los ciudadanos. “Nosotros como iglesia, respetuosos de la biblia, la Constitución y las leyes, no podemos jamás avalar la violación de ninguna de las leyes debidamente establecidas, por lo que no podemos acatar este llamado del gobierno nacional”

Igualmente manifestaron su pesar por el luto y duelo en muchos hogares venezolanos. “A través de este medio nos hacemos solidarios y enviamos nuestras condolencias a todos los hogares que hoy están enlutados, debido a la violencia que se vive en nuestras calles”, agregaron.

Caminata de oración “Aires de Libertad” el sábado 2 de junio

Con respecto a las acciones a seguir, destacaron que están organizando una gran caminata de oración denominada “Aires de Libertad”, para el sábado 2 de junio a las 2:00pm, que tendrá como punto de partida la Av. Delicias con 5 de Julio y el destino de concentración será el sector Grano de Maracaibo, allí se congregarán para enlazar una oración múltiple, con la que se restaurará la democracia en Venezuela, se recuperará el estado de derecho y se le devolverá a los ciudadanos el derecho de soñar.

Los pastores citaron a Proverbios del 24 al 25 en el que se revela que: “Maldecirán los pueblos, y despreciarán las naciones, a quien declare inocente al culpable”. “Pero bien vistos serán, y bendecidos, los que condenen al culpable”. Esto lo hicieron en la connotación del momento histórico que se vive en Venezuela y donde es necesario que se expresen las voluntades que sobre las “bases de amor, justicia y verdad, desean que resucite la nueva Venezuela”.

Por ello, invitan a la comunidad cristiana a que se unan a esta caminata de oración para decretar la sanación y salvación del país.

