Claves para entender, por Yrmana Almarza (Yrmana)

Cuando hay poca claridad… se deben agudizar los sentidos. El país vive momentos de eso, de poca claridad con respecto a lo que será el desenlace de la altísima tensión que vivimos en lo político. Nadie sabe a ciencia cierta si Maduro se va voluntariamente de la Presidencia o no. Nadie sabe realmente si las protestas y la presión de calle de la oposición logren efectos políticos más tangibles en el objetivo de las mismas: que se realicen las elecciones. Nadie sabe de verdad qué se dice o qué se piensa en Miraflores; si hay o no una negociación en marcha para la transición del Poder, en fin, vivimos hoy más que nunca de suposiciones y conjeturas, de análisis y deducciones. Cuando estas cosas pasan en países poco serios como Venezuela, nuestra obligación primera es apegarnos a la información oficial, es decir, a todo aquello que emane de organismos formales y digan personas de representatividad. Esta semana, específicamente el miércoles, mi colega Vladimir Villegas tuvo en su programa a Henry Ramos Allup, hombre cuya características fundamental es tener “incontinencia verbal”. Algunas veces esta incontinencia en él es moderada y otras veces no, pero siempre, siempre, Ramos suelta algo. Y a esto es a lo que me refiero, a que debemos estar con los ojos abiertos y los oídos atentos a esos agentes que nos dan, por las razones que sean, claves para entender lo que pasa. No fue sino hasta el cierre de la entrevista que creo, en mi modesta opinión, que el adeco soltó “algo”. Lo primero, es que habrá elecciones regionales y que el Gobierno en cualquier momento las suelta y al hacerlo, gana la oposición y gana el Gobierno. ¿Por qué? Porque la oposición tendrá al menos, el 70% de las Gobernaciones y el Gobierno quedarán más o menos bien porque celebró los comicios. En este particular Ramos dijo que una vez la oposición ganara a su juicio todas las gobernaciones del país, el Gobierno que amanecería al día siguiente de las justas sin una casa de gobierno regional, quedaría en absoluta debilidad y “allí sí podemos presionar una salida adelantada del Gobierno”. Él reiteró que si en medio del jaleo que vivimos “sólo se puede una elección”, las regionales, “¿Qué hacemos? ¿No vamos?… le entregamos 23 gobernaciones al régimen”. Sobre la salida del Presidente Maduro bien por presión de calle, presión internacional o renuncia o salida abrupta originada desde su mismo seno, Ramos mencionó tener ideas más no seguridad, de las gestiones que hace Almagro junto a otros “amigos y ex presidentes” en la búsqueda de soluciones con propuestas concretas para hacérselas llegar tanto al Gobierno como a la oposición “por separado”. Para no estar seguro, creo que Ramos fue muy específico; pero sigamos, lo último es que la oposición “cuando todo esto pase” se repartirá el Gobierno, se repartirá el poder. Así dijo Ramos: “El que sea presidente” debe honrar la palabra, como un acuerdo en el que “se compromete a integrarlos a todos porque sólo nadie puede”. Sigamos atentos amigos, sigamos atentos.

Dolor en el Zulia… Conocer la muerte de 8 niños, 8 almas puras e inocentes que por falta de medicamentos para su tratamiento de cáncer dejaron de ser la luz de sus hogares nos partió el corazón. Desde hace mucho, pero mucho, estamos enterrando a quienes no deben morir, porque un paciente de cáncer, un enfermo de cualquier padecimiento NO debe perder su vida porque un país como esté no se encuentre una medicina o el Estado no cumpla con su deber y responsabilidad de proveer los medicamentos de alto costo para enfermedades como el Cáncer o el Sida. Uno sencillamente se pregunta, cómo es posible que en el Alto Gobierno no les importe. Acá esta semana fueron 8, sólo Dios sabe cuántos más en el país. La falta de insumos es única y exclusiva responsabilidad del Estado, del Gobierno. No hay más responsables.

Complejidades… las que comienza a presentar el sector de frutas, verduras y hortalizas. Todos estos productos que la bondad de nuestras tierras nos ofrecen, se cultivan en las zonas andinas y del centro del país mayormente por lo que llegan a regiones como la nuestra por transporte terrestre. Estos transportes, siempre han pagado vacuna para poder pasar por las carreteras del país y así poder garantizar que la producción agrícola del campo se venda en las ciudades. La inseguridad es tal y la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad tan mínima, que ahora los transportistas de frutas, hortalizas, verduras, flores y otros, son saqueados en las carreteras por los piratas de siempre, los habitantes de los poblados de camino y quienes se resistan al robo o al saqueo son sencillamente asesinados. La Guardia bien gracias, la Policía bien gracias, el Ejército bien gracias. Lo poco que está llegando viene con un sobre precio atroz, pero es cada vez menor la cantidad de los productos que llegan y eso no sólo causa preocupación entre quienes comercian con los productos sino que causa pánico entre los compradores, porque nos estamos quedando sin opciones al momento de ir a comprar. Entre menos camiones bajen menos tubérculos, vegetales y verduras tendremos disponibles y que se han vuelto los sustitutos de la carne, pollo, huevos y queso que cada día podemos comprar menos. A esto también se suma, que cada vez se encuentra meno producto venezolano en el mercado y más producto importado abollado a precio de dólar paralelo, así que a la gran incertidumbre social y política que vivimos, a la amarga situación económica que atravesamos, muy probablemente tengamos que sumarle la complejidad de no disponer de alimentos porque no llegarán y de no poder comprar lo que hay porque es impagable. Si esto no se corrige, avizoro tiempos difíciles porque la gente de hambre no se va a dejar matar.

Herido… un mecánico de la calle 67 por frenos medina, un policía le disparó y el pobre hombre hasta convulsionó en la marcha de este jueves. Los amigos de la Alcaldía de Maracaibo le prestaron rápida atención. Espero que este trabajador, que ni siquiera estaba marchando sino que se unió desde su sitio de trabajo al clamor de una Venezuela libre no se sume a lista de muertos que por querer un país mejor, son asesinados por quienes no quieren que las cosas cambien.

Elecciones… este 13 de mayo, los contadores estarán eligiendo sus nuevas juntas directivas. La renovación de las autoridades de los gremios será en todo el país. Acá en Zulia, hay dos planchas, la integrada por James Ramos con José Bravo y su equipo y la de Fermín Portillo y Víctor Ruz con su equipo. Entre las propuestas comunes que hacen estas dos planchas a los Contadores Públicos, está la renovación y actualización de la plataforma tecnológica y abrir espacios para la capacitación y el adiestramiento. Ramos propone abonar la cultura del cobro de honorarios y mejorar la infraestructura de la sede del Colegio de Contadores entre otras cosas. Portillo promueve la asistencia médica, el visado móvil y la activación de eventos deportivos. A ambos les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada tan importante para estos valiosos profesionales de los números y las cuentas. Ellos y sus equipos son profesionales de primera. Qué gane el que más respaldo tenga en este gremio.

Con buen pie… Así se está consolidando el apoyo a Gustavo Fernández por parte de los partidos de la Unidad en San Francisco. Me cantan pájaros multicolores que en el Sur, todos los factores de la Unidad ven con buenos ojos la opción de Voluntad Popular para la conquista de la Alcaldía. Fernández, metido en los sectores populares y más necesitados de San Francisco, está sumando con hechos la voluntad de esa población que hoy se muestra bastante dispuesta al cambio. A través de su fundación, Fernández está entregando en la medida de lo que encuentra, medicamentos y con ello, esa labor social se vuelve multiplicadora. El sector privado lo está viendo con buenos ojos también y esto es muy positivo, porque él está llevando un mensaje de respeto a las libertades económicas y jurídicas que gusta mucho en este sector. Todo apunta que será Fernández quien pueda dar ese primer paso en el cambio político del municipio San Francisco.

Bandera blanca… veo con mucha preocupación cómo crece la violencia entre los partidos de la oposición. Sin pena ni vergüenza, se caen a golpes cada vez que marchan juntos UNT, PJ y VPA. Sinceramente no importa quien empieza la tangana ni por qué motivo, tampoco quién se mete a separarlos, quien llama a la cordura o quien logra apaciguarlos. Acá lo terrible es que la gente que no es de los partidos y la base humilde y creyente de los partidos que trabaja por amor y convicción por la Democracia en cada una de estas organizaciones, rechaza estas acciones y las condena. Creo que es tiempo de sacar las banderas de la paz. Los partidos de la Unidad aunque estén en mil mesas, no pueden permitir ni aceptar que ninguno de sus militantes resuelva nada a golpes en ningún escenario, pero menos en un público de protesta y marcha. Si lo que están buscando estos busca pleitos es arreglar las cosas, me permito decir que creo que se están condenando porque un ciudadano común, un militante de corazón al ver esos shows se aparta, se aleja, se desmotiva, abandona el acompañamiento. O los jefes de los partidos empiezan a demostrar su jefatura y le ponen un parao a estos actos bochornos o se atienen a las consecuencias sociales que las habrá porque la gente más allá de hablar de la lucha y la represión, habla de los puñetazos que se echan UNT, PJ y VPA. ¡Orden y cordura por favor!

El tweet… Freddy Guevara “@freddyguevarac” Si Ud está cansado o tiene dudas, imagínese como esta Maduro: rodeado internacionalmente, sin real, sin la Fiscal y con el chavismo dividido”.

Feliz día a las madres. Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza / Me lo dijo un Pajarito / @Yrmana