Chucho anunció su retiro de la música

DUELE VER QUE UN AMIGO TE DESTRUYA POR LAS REDES SOCIALES SIN ANTES LLAMARTE Y PREGUNTAR QUE PASA? DUELE VER QUE TUS COLEGAS TE TILDEN DE ALGO Y TE INSULTEN SIN SABER REALMENTE QUE OCURRE. DUELE LEER EL ODIO DE MUCHAS PERSONAS AL DESAHOGAR SU IRA POR ALGO QUE HICE SIN MALA INTENCION. PIDO DISCULPAS A TODOS LOS QUE LES CAUSE ENOJO POR EL TEMA QUE REALICE Y QUE POR DICHO TEMA PERDI AMISTADES, COLEGAS Y FAMILIA. MI INTENCION FUE DE UNIRNOS A TRAVES DE LA MUSICA Y NO DESATAR MAS ODIO ENTRE VENEZOLANOS. QUIERO ACLARAR QUE NUNCA ME CONTRATO NADIE PARA REALIZAR EL TEMA Y TAMPOCO RECIBI DINERO DE NADIE. EL DIA DE AYER FUE EL MAS DURO PARA MI Y PARA MI FAMILIA (PAREJA, PADRES, HERMANA Y MI HIJO) QUE RECIBIO LA MAYOR CANTIDAD DE INSULTOS QUE EN LA VIDA ALGUIEN PUDIERA AGUANTAR Y COMO PADRE ME PARTIO EL ALMA PORQUE UN ANGEL INDEFENSO DE APENAS 22 DIAS DE NACIDO SOLO MERECE BENDICIONES. LES PIDO NUEVAMENTE DISCULPAS A TODOS LOS QUE OFENDI Y LES DIGO QUE NO VOLVERAN A ESCUCHAR ESA CANCION Y NINGUNA OTRA DE MI POR LOS MOMENTOS. GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN SEGUIDO MI MUSICA POR MAS DE UNA DECADA, A USTEDES LES PIDO DISCULPAS Y POR RESPETO A TODOS EN GENERAL ME AUSENTARE DE MI CARRERA MUSICAL, LO QUE HA SIDO MI PASION DESDE QUE TENGO USO DE RAZON Y EVIDENTEMENTE YA NO SERA VISTA IGUAL POR USTEDES. A TODOS LOS QUE ME OFENDIERON LES DIGO QUE EL TIEMPO ME DARA LA RAZON Y SEPAN QUE MI CONCIENCIA A PARTIR DE AHORA ESTA MAS TRANQUILA QUE NUNCA. POR ULTIMO SOLO QUIERO PEDIR RESPETO Y TOLERANCIA NO SOLO PARA MI, SINO PARA VENEZUELA, QUE NECESITA MAS UNION DE CORAZONES Y MENOS DIVISION DE EMOCIONES… ATTE: CHUCHO

