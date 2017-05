Capriles: Transformemos la indignación en fuerza para seguir luchando

Henrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, manifestó su rechazo ante la muerte de Miguel Castillo asesinado este miércoles durante una protesta opositora de un impacto en la zona intercostal.

“Miguel no conoció nada distinto, no pudo comparar con más nada (…)La muerte de ningún venezolano puede ser en vano. Creo en un camino constitucional y democrático. No podemos tirar la toalla o desistir”, expresó el mandatario regional en una transmisión de Periscope.

Capriles exhortó a los venezolanos para que la “indignación” por la muerte de Castillo sea transformada “en fuerza para seguir luchando”.

“Mañana hay que seguir luchando como patria. Nuestros libertadores hicieron todo para tener un país libre”, añadió.

El dirigente de Primero Justicia realizó un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) asegurando que las acciones represivas en contra de la población durante las manifestaciones “deshonra una institución tan importante por nuestro país”

“Es la hora de ustedes de defender la constitución (…) Plantarse firme y defender el país. Queremos que este gobierno se vaya en democracia. Señor maduro no puede seguir más en el poder”, recalcó.

DC | El Nacional